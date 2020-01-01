Xiaomi запустила собственную фабрику по производству премиальных смартфонов

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Год назад Redmi стала отдельным суббрендом в мире Xiaomi. Две компании существуют параллельно и взаимосвязаны, но работают каждая в своем сегменте. Xiaomi решила что она уже достаточно поднабралась сил, опыта и умений, чтобы сфокусировать исключительно на флагманах и устройствах средней руки.

Чтобы подтвердить серьезность своих намерений созидать топовые смартфоны, компания даже вложилась в строительство завода, специализацией которого станет производство флагманов. В последний день уходящего года новая фабрика была официально открыта. В запуске производственной линии принял участие президент Xiaomi Лин Бин.

На данный момент стартовало только пробное или тестовое производство устройств. Многие процессы на фабрике полностью автоматизированы и компания очень гордится тем, что ей удалось построить современный и инновационный завод.

Помимо того, что на фабрике будет налажено производство флагманов Xiaomi, здесь также будут заниматься исследованиями и разработкой новых продуктов. Планирует компания совместно с партнерами совершенствовать программное и аппаратное оборудование, задействованное в сборке устройств.

Источник: ithome

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