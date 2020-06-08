Xiaomi огласила дату презентации Mi Band 5
Mi Band пятого поколения от Xiaomi должны получиться достаточно интересными. Если верить существующим на данный момент инсайдам, в фитнес-браслет серьёзно улучшат функции слежения за здоровьем и уровнем стресса, а также наконец-то добавят NFC. Сегодня компания официально объявила день показа новинки.
Подробнее о функциях
Xiaomi в новом поколении Mi Band исполнит сразу несколько заветных желаний большинства пользователей предыдущих моделей линейки. Во-первых, компания оснастит трекер чипом NFC, который должен работать во всём мире. Ещё бренд встроит в часы датчик SpO2, он будет отслеживать уровень кислорода в крови. Это позволит часам предупредить вас в случае, если произойдут какие-то проблемы. Кроме того, появится режим «Не беспокоить». Он будет отключать все шумы, вибрации и свечения на срок, который выбирете лично вы.
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Дата презентации
Как и предполагалось, часы покажут 11 июня. Эта дата выбрана не просто так - компания собирается поучаствовать в крупной китайской распродаже JUngdong, которая пройдёт 18 июня в Китае. Это позволит бренду продать максимальное количество браслетов уже в первые дни.
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Источник: Twitter
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