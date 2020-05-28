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YEUX — пауэрбанк на солнечной батарее на Xiaomi Youpin

28.05.2020 522 0

В теплое время года всегда тянет на природу и есть желание прогуляться или отправиться в поход, чтобы развеяться и наполнить голову свежими идеями. Не лишним будет задуматься о том, как не допустить того, чтобы смартфон разрядился вдали от розетки. У инженеров на этот счет родилась интересная идея. Они пропагандируют переход на альтернативную энергию.

 

YEUX — пауэрбанк на солнечной батарее на Xiaomi Youpin – фото 1

 

Как насчет использования солнечной энергии для подзарядки портативного аккумулятора? Именно такой способ зарядки предлагает Power Bank YEUX. Стартовал сбор средств на устройство на платформе Xiaomi Youpin и оценили внешнюю батарейку в $49.

 

При желании YEUX можно зарядить как от обычной розетки, так и используя солнечную энергию. «Дозаправка» солнцем происходит благодаря встроенным в складной чехол солнечным элементам, которые готовы зарядить аккумулятор даже в пасмурную или дождливую погоду. Сам чехол можно повесить на рюкзак и защищает его специальное покрытие на основе оксфордской ткани, обладающее высокой степенью износостойкости и светопроницаемости.

 

YEUX — пауэрбанк на солнечной батарее на Xiaomi Youpin – фото 2

 

Емкость портативного аккумулятора YEUX составила 6400 мАч. На поверхности корпуса есть индикаторы, демонстрирующие интенсивность солнечного света, а также порт USB Type-C, парочку разъемов USB-A и порт microUSB. Максимальный уровень выходной мощности составляет 15 Вт.

 

YEUX — пауэрбанк на солнечной батарее на Xiaomi Youpin – фото 3

 

Источник: gizmochina

 

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YEUX Xiaomi Youpin Xiaomi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 28.05.2020

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YEUX — пауэрбанк на солнечной батарее на Xiaomi Youpin