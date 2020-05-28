YEUX — пауэрбанк на солнечной батарее на Xiaomi Youpin

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В теплое время года всегда тянет на природу и есть желание прогуляться или отправиться в поход, чтобы развеяться и наполнить голову свежими идеями. Не лишним будет задуматься о том, как не допустить того, чтобы смартфон разрядился вдали от розетки. У инженеров на этот счет родилась интересная идея. Они пропагандируют переход на альтернативную энергию.

Как насчет использования солнечной энергии для подзарядки портативного аккумулятора? Именно такой способ зарядки предлагает Power Bank YEUX. Стартовал сбор средств на устройство на платформе Xiaomi Youpin и оценили внешнюю батарейку в $49.

При желании YEUX можно зарядить как от обычной розетки, так и используя солнечную энергию. «Дозаправка» солнцем происходит благодаря встроенным в складной чехол солнечным элементам, которые готовы зарядить аккумулятор даже в пасмурную или дождливую погоду. Сам чехол можно повесить на рюкзак и защищает его специальное покрытие на основе оксфордской ткани, обладающее высокой степенью износостойкости и светопроницаемости.

Емкость портативного аккумулятора YEUX составила 6400 мАч. На поверхности корпуса есть индикаторы, демонстрирующие интенсивность солнечного света, а также порт USB Type-C, парочку разъемов USB-A и порт microUSB. Максимальный уровень выходной мощности составляет 15 Вт.

Источник: gizmochina

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