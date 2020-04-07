YouTube начал борьбу с контентом о взаимосвязи 5G и коронавируса

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Какая взаимосвязь между вышками сотовой связи 5G и коронавирусом? На взгляд здравомыслящего человека это разные вещи, которые никак не связаны друг с другом. Но сторонники теории заговора считают, что пандемией коронавирусной инфекции мы обязаны именно развертыванию 5G-сетей. Они начали нагревать умы пользователей и в мозгах некоторых из них замкнули нейроны.

Итогом «накачивания» этой абсурдной и бездоказательной информацией стало то, что малограмотная «толпа» устроила бунт и пламенные борцы с 5G начали жечь мачты в Великобритании. Чтобы предотвратить разрастание бунта, конспирологические материалы начали удаляться из сети. Свою лепту в борьбу с невежеством начала и компания Google.

Видеохостинг YouTube ужесточил политику публикации видеоконтента. Изначально ролики, которые содержали информацию с теорией заговора были помечены как «пограничный контент», что не позволяло им набирать большую популярность. Но по мере того, как в Великобритании борцы с 5G с факелами пошли сжигать вышки, было решено удалить видео с интервью, которое дал Дэвид Айк, первым связавший вспышку коронавируса с развертыванием сетей пятого поколения.

YouTube пошел дальше и начал зачищать видеопространство от роликов с псевдотеориями первопричин происхождения коронавирусов и методов борьбы с ним. Кроме того, видео, в которых оспаривают существование вируса и высказывают мнение, отличное от того, которому придерживается Всемирная организация здравоохранения, будут рассматриваться как такие, которые нарушают политику видеохостинга и также будут удалены.

Источник: phonearena