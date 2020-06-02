За $14 Xiaomi предлагает мощную быструю зарядку

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В портфолио продуктов Xiaomi случилось пополнение. Компания выпустила зарядное устройство мощностью 65 Вт и продавать его в Китае намерены всего за $14. Зарядный блок позволит в короткий срок зарядить смартфоны, планшеты, ноутбуки и портативные игровые консоли.

Так, компания декларирует, что с использованием Xiaomi 65W PD на полную зарядку флагмана Xiaomi Mi 10 Pro и MacBook Pro 13ʺ уйдет 1 час 50 минут, а для дозаправки iPhone 11 понадобится 1 час 55 минут.

Производитель акцентирует внимание, что зарядка получилась компактной и по своим габаритам она 27% меньше, чем адаптер на 65 Вт предыдущего поколения. Блок получил порт USB Type-C и складную вилку, которую при необходимости можно спрятать внутрь корпуса. Не забыли предложить систему безопасности, которая защищает устройство от перегрева, короткого замыкания и скачков напряжения.

Напомним, что ранее в этом году Xiaomi вынуждена была отозвать партию 65-ваттных зарядных блоков из-за угрозы взлома. Оказалось, что устройство обладало критической уязвимостью, позволяющей злоумышленникам удаленно изменять параметры зарядки и нанести урон устройству. Например, при увеличении силы тока может произойти перегрев и есть риск спровоцировать преждевременную деградацию батареи.

Источник: gizmochina