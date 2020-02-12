За быструю зарядку Samsung Galaxy S20 Ultra придется доплатить. Секреты прямой трансляции презентации

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Вчерашняя презентация новинок Samsung получилась масштабной и интересной. Компания показала складной Galaxy Z Flip, беспроводные наушники Galaxy Buds+ и, конечно же, флагманское семейство Galaxy S20. Самым заряженным получился Galaxy S20 Ultra, получивший максимум современных технологий и высокий ценник.





Если готовы покупать Ultra‑версию за $1400, то будьте готовы еще и прикупить зарядное устройство на 45 Вт, чтобы пользоваться всеми благами новинки. Как оказалось, все модели поддерживают быструю зарядку, но в комплекте будет идти зарядный блок на 25 Вт.





Этого вполне достаточно для Galaxy S20 и Galaxy S20+, ведь они получили поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт. А вот Galaxy S20 Ultra способен зарядиться за короткий срок на мощности 45 Вт, но для этого придется докупить за $50 соответствующую зарядку. С оглядкой на ценник Ultra-версии, компания вполне могла бы расщедриться и положить в комплект нужный блок.





Кроме того, стало известно, что вчерашнюю пресс-конференцию транслировали по всему миру с использованием Galaxy S20 Ultra. Съемочной группе раздали по экземпляру новенького флагмана, а также специальные крепления и штативы, позволяющие закрепить устройства, чтобы сама картинка была стабильной и плавной. Сообщается, что сама трансляция проходила в прямом эфире в разрешении FullHD (1080p) на YouTube.





Источник: sammobile.com