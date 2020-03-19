За возможность взломать iPhone придется отдать больше денег

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Американская компания GrayShift известна своими устройствами GrayKey для взлома iPhone. Основателями стартапа стали бывшие специалисты по безопасности Apple, которые шесть лет своей жизни посвятили защите «яблочных» аппаратов.

Клиентами GrayShift являются правоохранительные органы и за сумму $15 000 они могли приобрести годовую лицензию, которая предназначена для разблокировки 300 устройств. Для сравнения услуги израильской компании Cellebrite по взлому одного iPhone обойдутся в $1500 — $5000.

Неизвестно, какие именно эксплоиты использует GrayKey, однако процесс взлома определенно связан с каким-то джейлбрейком. Сам GrayKey представляет собой компактное устройство, которое внешне напоминает Apple TV и внутри скрывается ПО, позволяющее обходить защитные механизмы iOS.

Неприятной новостью для клиентов GrayShift стало повышение стоимости лицензии. Отныне, чтобы получить инструмент для «вскрытия» iPhone придется выложить $18000. Рост стоимости пакета обусловлен тем, что его разработчикам приходится больше тратить времени и ресурсов, чтобы обеспечить эффективный метод взлома смартфонов.

Похоже, GrayKey подвергся апгрейду, и он стал следствием повышения уровня безопасности iPhone. Стоит отдать должное концерну из Купертино, который нацелен на повышение безопасности своих устройств.

Источник: vice