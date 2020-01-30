Зацените возможный ценник на Poco X2

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Создается впечатление, что ребята из Poco уверены, будто во всем мире никто не знает, что Xiaomi показывает на внутреннем рынке для китайцев. Поэтому и созрела идея выпустить Redmi K30 4G с новым именем — Poco X2. Есть все предпосылки говорить о том, что отличий между этими смартфонами не будет, разве что в случае с продуктом Poco мощность зарядки доведут до 30 Вт против 27 Вт у Redmi K30 4G.





С учетом того, что по набору «боевых качеств» есть определенность, осталось узнать, за сколько же будут продавать смартфон с новым шильдиком. Пришла информация, что базовую версию с 6/64 Гб памяти оценят в $265. Чуда не произошло и Redmi K30 4G «индийского разлива» будет стоить почти на $40 дороже своего китайского близнеца.





Poco X2 предложит 6,67-дюймовый дисплей с кадровой частотой 120 Гц, однокристальную систему Snapdragon 730G, аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч и основную камеру с 4 сенсорами: 64 Мп + 5 Мп + 8 Мп + 2 Мп. В арсенале устройства ждем двойную фронталку 20 Мп + 2 Мп, операционную систему Android 10 с оболочкой MIUI 11, боковой сканер отпечатков пальцев и чип NFC.





Дата премьеры Poco X2 — 4 февраля. Кроме того, в этом году бывший суббренд Xiaomi должен представить Poco F2 и Poco F2 Lite, но, когда это произойдет, сведений нет.





Источник: gizmochina.com







