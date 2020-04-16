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Зачем выпустили чип Kirin 985? Ответ Honor

16.04.2020 1617 1

Фанаты Huawei за пределами Китая ждут, когда компании вновь позволят устанавливать на свои смартфоны Google-сервисы. Но, увы, это никак не случается. Не произошло чуда и вчера, когда состоялся анонс семейства Honor 30. Самым большим минусом всей серии стало именно отсутствие доступа к популярным приложениям.

 

В попытке привлечь внимание и разнообразить свои продукты, компания пошла на то, что установила в базовой версии серии новый чип Kirin 985. Его нумерация указывает на то, что это улучшенный вариант Kirin 980 или упрощенная версия Kirin 990. По своим характеристикам новинка больше тяготеет к актуальному флагманскому чипу. Но результаты испытаний производительности указывают на то, что по своей мощности он не дотягивает до уровня даже Kirin 980 и лишь немного превосходит Kirin 820.

 

Зачем выпустили чип Kirin 985? Ответ Honor – фото 1

 

Чип получился достаточно странным и учитывая то, что у компании уже есть достойный чип для среднего сегмента устройств Kirin 820, нашлось немало тех, кто задался вопросом: а зачем собственно компания выпустила Kirin 985? Президент Honor попытался объяснить логику выхода нового чипа, но получилось у него это плохо. Так, он заявил, что процессор занял промежуточное положение между Kirin 980 и Kirin 990, а еще он ориентирован на устройства с ценником в районе $424.

Похоже, что все дело в маркетинге. Компании нужно ранжировать устройства по начинке и ценникам. Так, за Honor 30S на базе Kirin 820 просят от $340 до $380, а за Honor 30 запросили от $425. Если бы компания установила Kirin 820 в центральную модель серии, то это бы размыло ценность Kirin 820 и самого Honor 30. Тогда как чип Kirin 985 звучит посолиднее, чип вроде как новый и его наличие позволяет повышать цену. Поэтому для устройств до $400 приготовили процессор Kirin 820, а свыше этой цены — Kirin 985.

 

Источник: ithome

 

Представлены Honor 30 Pro и Honor 30 Pro +: акцент на камеры и мощное железо

 

﻿Анонс Honor 30: первый с Kirin 985﻿

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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 16.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Donald Trump
Хитрые узкоглазые ган..оны, опять разводят своих хомячков)
16.04.2020 22:11
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Зачем выпустили чип Kirin 985? Ответ Honor