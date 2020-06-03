Загруженное более пяти миллионов раз приложение удалили из Google Play

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Во время, когда китайский производитель Huawei испытывает множество проблем из-за санкций США, Tik Tok досконально исследуют на предмет вредоносного кода, а China Telecom пытаются выгнать из штатов, новая программа под названием Remove China Apps была призвана окончательно очистить смартфоны от китайского следа. Только что удалённое из Google Play приложение стало самым загружаемым в магазине за выходные. Программа вышла всего две недели назад.

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Разработчики Remove China Apps заявили, что оно использует исследование рынка, чтобы определить страну происхождения приложения. Хотя название приложения звучит так, как будто оно автоматически удаляет приложения, разработанные в Китае, разработчик говорит, что оно «выведет список приложений и название соответствующей страны, вы сами выбирете, что хотите удалять, а что оставить и после произойдёт удаление».

Согласно заявлению Android Authority, к концу воскресенья приложение установило один миллион человек, и вчера это число возросло до пяти миллионов. Разработчик OneTouch AppLabs находится в Индии, где растут антикитайские настроения. На сайте разработчика утверждается, что цель создания приложения - поддержать призыв премьер-министра Индии Нарендры Моди к независимой Индии. Разработчик заявляет, что Delete China Apps поможет людям поддержать независимую Индию, указав страну происхождения приложений, установленных на их мобильных телефонах. Разработчик также называет приложение безопасным для установки, поскольку оно не запрашивает никаких разрешений для вашего телефона.

Результаты работы

Проверки приложения показали, что оно является далеко не идеальным. Программа идентифицировала TikTok и Xiaomi Mi Remote, но не смогла пометить PUBG Mobile китайского разработчика Tencent Games. Разработка также не работает с предустановленными приложениями на китайских смартфонах.﻿

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Источник: phonearena﻿