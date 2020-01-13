Занимательное совпадение: дисплей Redmi K30 5G выдает частоту обновления 144 Гц

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Только сегодня утром с просторов Китая пришла новость, что новый геймерский смартфон Nubia Red Magic 5G получит дисплей с частотой обновления 144 Гц. На данный момент на рынке нет смартфона, среди характеристик которого официально упомянут такой экран. Это позволило предположить, что Nubia Red Magic 5G будет пионером с подобной матрицей.





Похоже, что данное сообщение не осталось незамеченным со стороны главы Redmi Лю Вейбинга, который поспешил опубликовать пост, где поставил под сомнение то, что первопроходцем с 144-Гц экраном станет новинка от Nubia. Так, по словам руководителя «дочки» Xiaomi дисплей Redmi K30 5G поддерживает частоту обновления 144 Гц. Правда, есть одна существенная оговорка — такой показатель зафиксирован в лабораторных условиях.





Напомним, что Redmi K30 5G был представлен в первой половине декабря прошлого года и компания официально заявила, что новинка получила 6,67-дюймовый дисплей разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 120 Гц. Базируется аппарат на Snapdragon 765G, обладает 6/8 Гб оперативки, флеш-модулем на 64/128/256 Гб.





Емкость аккумулятора смартфона составила 4500 мАч и есть поддержка быстрой 30-ваттной зарядки. Оснастили Redmi K30 5G сдвоенной селфи-камерой на 20 Мп + 2 Мп, основной с датчиками на 64 Мп + 5 Мп + 8 Мп + 2 Мп, сканером отпечатков пальцев на боковой грани и фирменной оболочкой MIUI 11 на основе Android 10.





Источник: phone.cnmo.com







