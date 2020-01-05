Зарплаты в Apple в 2019 году: сколько заработал Тим Кук и прочие сотрудники компании

1846

Apple ценит своих сотрудников и жаловаться на низкую оплату труда работающим в Купертино совсем не приходится. Естественно, что больше всех зарабатывают топ-менеджеры компании и ежегодно у нас есть повод обсудить, сколько же получают высокопоставленные сотрудники Apple.

Данные ежегодного финансового отчета, опубликованного на днях, указывают на то, что за минувший год основная зарплата Тима Кука составила $3 млн. Но это не единственные средства, которые получил глава Apple в качестве вознаграждения. Так, ему был выплачен бонус в размере $7,7 млн и еще он получил дополнительную компенсацию в размере $884 тысяч.

Прочая компенсация включает в себя расходы на обеспечение безопасности в сумме $457 083, оплата отпускных — $92 000 и траты на содержание личного самолета — $315 311. Для сравнения в 2018 году обеспечение безопасности Тима Кука компании обошлось в $310 тысяч, а на авиаперелеты было потрачен $294 000.

Но и это не все. Зарабатывает Тим Кук и на акциях Apple, которыми он владеет. Так, в прошлом году он сумел заработать $113 млн на ценных бумагах. В итоге общий доход главы Apple за прошлый год составил чуть более $125 млн. На данный момент он владеет почти 848 тысячами акций Apple, рыночная стоимость которых оценивается в $254 млн.

Надо отдать должное Тиму Куку, он один из социально ориентированных руководителей компании и немало жертвует на благотворительность. Может себе позволить. Так, в прошлом году он передал некой благотворительной организации акции Apple, стоимость которых оценивается в $2 млн.

Что касается прочих руководителей концерна из Купертино, то их базовый оклад в 2019 году составил около $1 млн. Ряд из них дополнительно получили в виде бонусных и дополнительных выплат от 20 до 25 млн долларов США.

По итогам 2019 года средняя заработная плата сотрудников в Apple выросла до $57 526 против $55 426 годом ранее.

Источники: 9to5mac.com﻿, cnbc, macrumors

Следующее поколение фирменных процессоров Apple будет выполняться по 5-нанометровой технологии﻿

Apple может выпустить в 2020 году шесть iPhone и две версии iPhone SE 2﻿