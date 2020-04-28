Заряжаемся быстро с технологией Quick Charge 3+

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Известный чипмейкер Qualcomm презентовал новый стандарт быстрой зарядки — Quick Charge 3+. Он помогает заряжать устройства на 35% быстрее по сравнению с предыдущим поколением, новая зарядка поддерживает ток до 3А. Первым смартфоном, получившим поддержку Quick Charge 3+ стал Xiaomi Mi 10 Youth Edition, который был представлен вчера.

По заявлению производителя, новый стандарт способен зарядить батарейку на 50% всего за 15 минут. По скорости зарядки Quick Charge 3+ лишь немного уступает Quick Charge 4+. Что еще важно, что QC3+ совместим с гаджетами с поддержкой QC2.0/3.0.

Заявляет компания и о том, что поработали над безопасностью, система сама определяет напряжение, температуру и ток, чтобы не допустить перегрева. Температура нагрева батарейки в процессе зарядки на 9 градусов ниже.

Технология QC3+ работает через порты USB-C и USB-A с любым аксессуарами и кабелями, поддерживающими масштабируемое напряжение с шагом 20 мВ. Новый стандарт станет неотъемлемым атрибутом всех устройств на базе Snapdragon 765/765G, а также его поддержку получат аппаратные платформы Qualcomm, чей дебют только ожидается в нынешнем году.

Сам производитель декларирует, что QC3+ найдет свое применение в относительно недорогих устройствах.

Источник: winfuture