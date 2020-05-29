Засветились новые смарт-часы Samsung Galaxy Watch

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Сведения о новых смарт-часах от Samsung появилась в базе данных Федеральной комиссии по связи США (FCC). Ожидается, что на рынок они выйдут с названием Galaxy Watch 2 или Galaxy Watch Active 3. Модельные номера гаджетов SM-R845 и SM-R855 с поддержкой 4G LTE, а версии только с Wi-Fi получили индексы SM-R840 и SM-R850.

Защищенная «одежка»

Это 45-миллиметровые смарт-часы, которые будут доступны в двух версиях в зависимости от материала корпуса: нержавеющая сталь или алюминий. По слухам, гаджет может получить еще титановое исполнение. Обещают защиту по военному стандарту MIL-STD-810G и с ними можно будет совершать погружения в воду на глубину до 50 метров.

Функционал

Умные часы получат круглый дисплей, прикрывать который станет закаленное стекло Gorilla Glass XD, приемник GPS, адаптеры Bluetooth LE и Wi-Fi. По слухам, Galaxy Watch нового поколения должны оснастить датчиком сердечных сокращений, флеш-памятью на 8 Гб и поддержкой беспроводной зарядки мощностью 5 Вт.

Что касается времени анонса смарт-часов, то здесь нет никакой ясности. Получение обязательного сертификата FCC лишь означает, что работы над Galaxy Watch завершены и уже в скором времени компании может их представить.

Источник: sammobile