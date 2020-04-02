Завтра Redmi представит свой первый носимый гаджет

233

На завтра Xiaomi назначила парад новинок и всего их будет 22. Приурочили их релиз к 10-летию компании и 4-летию дочки Mijia. Некоторые поспешили заявить, что звездой завтрашнего пресс-мероприятия станет фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5, а все потому, что на промо-плакате, посвященном анонсу, был сделан акцент на носимые гаджеты.

Возможно, они были правы. Но ошиблись в том, под какой маркой выйдет гаджет. Сегодня появился очередной промо-постер, который обещает анонс первого носимого устройства Redmi. Увы, конкретики в части его дизайна и характеристик нет.

Скорее всего, завтра состоится премьера фитнес-браслета Redmi Band и такой шаг выглядит предсказуемым. «Дочка» идет дорогой «родителя» и помимо смартфонов расширяет собственное портфолио за счет аксессуаров, роутеров, смарт-телевизоров и прочих умных гаджетов.

Пришло время обзавестись и собственным фитнес-трекером. Можно предположить, что во многом новинка вберет в себя черты Mi Band 4. Хотя не исключено, что в плане дизайна будут какие-то отступления.

Что из сказанного сбудется, а что нет, узнаем уже очень скоро. Ждем завтрашнюю презентацию, и мы обязательно расскажем о самых интересных новинках, включая носимый гаджет.

Источник: toutiao