Ждем перемен: что должно быть в OnePlus 8T

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OnePlus взяла за правило проводить минимум две презентации своих флагманов в год. Надо отдать должное компании, она выпускает смартфоны, которые заставляют говорить о них весь техномир: многим интересно, что на этот раз придумала китайская компания и состоится ли «убийство» конкурентов. Следуя собственной традиции, осенью производитель должен показать OnePlus 8T. О самом смартфоне ничего не известно, но это не мешает порассуждать, что хотелось бы увидеть в грядущем флагмане.









Опрос





Именно этим и занялся портал Android Authority, который провел опрос среди своих читателей на тему, какие улучшения они ждут от OnePlus 8T. Было предложено проголосовать за такие варианты:





беспроводная зарядка;

512 Гб флеш-памяти;

убрать бесполезные датчики из камер;

проще дисплей;

аналогичные или более низкие цены;

избавиться от выреза в дисплее;

широкая палитра цветов;

другое.

Народное волеизъявление

Достаточно предсказуемо большинство респондентов, а их всего было более 4500, высказались в пользу умеренной ценовой политики и не хотят увидеть рост ценника на OnePlus 8T. В числе главных приоритетов и наиболее ожидаемых нововведений также назвали отказ от выреза в дисплее. Немало нашлось тех, кто ратует за отказ от бесполезных сенсоров в камерах и, как ни странно, за менее навороченный дисплей. Все прочие варианты набрали меньше голосов респондентов, но у них нашлись свои поклонники.

Что хотели бы вы увидеть в OnePlus 8T? Свое мнение оставляйте в комментариях, будет интересно узнать, что важно для наших читателей.





А уже через несколько дней настанет тот момент, когда производитель будет сдавать очередной экзамен на симпатии пользователей и свою состоятельность. Надежды на OnePlus Nord возлагаются немалые и мы очень надеемся, что не зря.

Источник: androidauthority