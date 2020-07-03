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Ждем перемен: что должно быть в OnePlus 8T

03.07.2020 589 0

OnePlus взяла за правило проводить минимум две презентации своих флагманов в год. Надо отдать должное компании, она выпускает смартфоны, которые заставляют говорить о них весь техномир: многим интересно, что на этот раз придумала китайская компания и состоится ли «убийство» конкурентов. Следуя собственной традиции, осенью производитель должен показать OnePlus 8T. О самом смартфоне ничего не известно, но это не мешает порассуждать, что хотелось бы увидеть в грядущем флагмане.

 

Ждем перемен: что должно быть в OnePlus 8T – фото 1


Опрос

Ждем перемен: что должно быть в OnePlus 8T – фото 2


Именно этим и занялся портал Android Authority, который провел опрос среди своих читателей на тему, какие улучшения они ждут от OnePlus 8T. Было предложено проголосовать за такие варианты:


  • беспроводная зарядка;
  • 512 Гб флеш-памяти;
  • убрать бесполезные датчики из камер;
  • проще дисплей;
  • аналогичные или более низкие цены;
  • избавиться от выреза в дисплее;
  • широкая палитра цветов;
  • другое.

 

Народное волеизъявление

 

Достаточно предсказуемо большинство респондентов, а их всего было более 4500, высказались в пользу умеренной ценовой политики и не хотят увидеть рост ценника на OnePlus 8T. В числе главных приоритетов и наиболее ожидаемых нововведений также назвали отказ от выреза в дисплее. Немало нашлось тех, кто ратует за отказ от бесполезных сенсоров в камерах и, как ни странно, за менее навороченный дисплей. Все прочие варианты набрали меньше голосов респондентов, но у них нашлись свои поклонники.

 

Что хотели бы вы увидеть в OnePlus 8T? Свое мнение оставляйте в комментариях, будет интересно узнать, что важно для наших читателей.


А уже через несколько дней настанет тот момент, когда производитель будет сдавать очередной экзамен на симпатии пользователей и свою состоятельность. Надежды на OnePlus Nord возлагаются немалые и мы очень надеемся, что не зря.

 

Источник: androidauthority

OnePlus 8T Pro McLaren Edition
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 03.07.2020

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Ждем перемен: что должно быть в OnePlus 8T