Ждем Xiaomi Mi Band 5 Lite и Xiaomi Mi Band 5 Pro?

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Уже завтра в Китае должны стартовать продажи фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5. На выбор предложили две версии: с NFC и без этого чипа. А в июле ждем глобальный вариант носимого гаджета. Если вы относитесь к той категории пользователей, которые начали прицениваться к этому гаджету и всерьез настроены сделать его обитателем своего запястья, возможно, вы решите с покупкой повременить.

Кто поведал

По данным ресурса Notebookcheck, есть вероятность того, что фитнес-браслет получит лайт-версию и «прошку». На просторах форума Geekdoing они обнаружили любопытную информацию от разработчиков, которым удалось проникнуть в недра приложения Mi Wear. Именно там они нашли упоминание об устройстве с кодовым именем «Kongming», которое приписывают китайской версии Xiaomi Mi Band 5 с NFC. Версия же без чипа для бесконтактных платежей получила кодовое название «Kongming L».

Версий Xiaomi Mi Band 5 станет больше?

Но самое интересное, что там же было найдено упоминание о еще двух устройствах со схожими именами: «Kongming Pro» и «Kongming Lite». Чем будут отличаться эти фитнес-трекеры, информации нет. Известный инсайдер Xiaomishka высказал предположение, что в лайт-версии урежут функционал или уменьшат емкость батарейки, тогда как Pro-вариант может получить какие-то дополнительные фишки или датчик.

Оговоримся, что возможность выхода Xiaomi Mi Band 5 Lite и Mi Band 5 Pro — это не более чем осторожное предположение, которое еще нуждается в подтверждении. Возможно, все банально просто и за кодовыми именами Lite и Pro скрываются лишь глобальные версии Xiaomi Mi Band 5 с NFC и без?

Источник: notebookcheck