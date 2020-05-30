Где купить дешевле?

Живое фото раскрыло интересную особенность Honor Play 4 Pro

30.05.2020 749 0

Мы точно знаем, что Honor готовит продолжение своей популярной линейки Honor Play, которая полюбилась пользователям за невысокую цену, интересный дизайн и хорошую начинку. Honor Play 4 Pro, судя по всему, уже сможет работать в сетях 5G, что тоже должно обрадовать фанатов.

Honor Play 4 Pro живое фото

 

 В сети с каждым днём появляются всё новые подробности об этом интересном смартфоне. Сегодня, к примеру, Honor Play 4 Pro был замечен в Weibo. Утечка показывает заднюю часть устройства.

 

Читайте также: Huawei Mate 40 может обойти iPhone 12 по новациям аппаратной части

 

Благодаря этому изображению теперь мы может точно заявлять, что новинка получит две камеры. Оба модуля и вспышка размещены в квадратном блоке, напоминающим своим внешним видом iPhone 11 Pro.

 

Honor Play 4 Pro

 

LiDAR

Главное отличие от других подобных решений заключается в наличии сенсора LiDAR. Он нужен для измерения расстояния до объекта. Датчик работает следующим образом: посылает лучи инфракрасного света, замеряет время, за которое они возвращаются, и высчитывает исходя из этих данных расстояние до объектов.

 

Этот сенсор очень полезен для дополненной реальности, но его также используют при портретной съёмке.

 

Читайте также: Обзор Honor X10 – настоящий ТОП! Угроза для Xiaomi и Realme

 

Запуск устройства запланирован на 3 июня, так что отвёты на оставшиеся вопросы мы получим совсем скоро.

 

Похожие новости:

Honor Play 4 и Play 4 Pro: когда премьера и с какими характеристиками

Анонс Honor X10: китайский хит?﻿

Анонс Honor Tab V6: первый с поддержкой Wi-Fi 6+﻿

Уже известны характеристики Honor X10 Pro

 

 

Источник: weibo (на китайском)

Honor Huawei LiDAR
Дата публикации: 30.05.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
Живое фото раскрыло интересную особенность Honor Play 4 Pro