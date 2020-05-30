Живое фото раскрыло интересную особенность Honor Play 4 Pro

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Мы точно знаем, что Honor готовит продолжение своей популярной линейки Honor Play, которая полюбилась пользователям за невысокую цену, интересный дизайн и хорошую начинку. Honor Play 4 Pro, судя по всему, уже сможет работать в сетях 5G, что тоже должно обрадовать фанатов.

В сети с каждым днём появляются всё новые подробности об этом интересном смартфоне. Сегодня, к примеру, Honor Play 4 Pro был замечен в Weibo. Утечка показывает заднюю часть устройства.

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Благодаря этому изображению теперь мы может точно заявлять, что новинка получит две камеры. Оба модуля и вспышка размещены в квадратном блоке, напоминающим своим внешним видом iPhone 11 Pro.

LiDAR

Главное отличие от других подобных решений заключается в наличии сенсора LiDAR. Он нужен для измерения расстояния до объекта. Датчик работает следующим образом: посылает лучи инфракрасного света, замеряет время, за которое они возвращаются, и высчитывает исходя из этих данных расстояние до объектов.

Этот сенсор очень полезен для дополненной реальности, но его также используют при портретной съёмке.

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Запуск устройства запланирован на 3 июня, так что отвёты на оставшиеся вопросы мы получим совсем скоро.

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Источник: weibo (на китайском)