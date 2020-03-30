Жизнь без GMS плоха. Huawei надеется, что ей позволят вернуть Google-сервисы на смартфоны

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Санкции со стороны США возникли неожиданно, к ним Huawei не была готова. Хотя сама компания заявляет о том, что она чувствовала, что «тучи сгущаются» и начала заблаговременно готовить запас комплектующих на складах, а также искать альтернативных поставщиков. Возможно, в плане «железа» так и случилось, но то, что Huawei отлучат от сервисов Google, для нее стало неожиданностью.

Только после введения санкций компания активизировалась и начала решать возникшую проблему запуском собственного пакета Huawei Mobile Services (HMS), который в какой-то мере должен компенсировать отлучение от Google-сервисов. И вроде бы она достигла в этом деле ощутимого прогресса, и один из региональных представителей компании даже заявил о том, что, если им и разрешат вернуться к сотрудничеству с Google, устанавливать ее сервисы они не будут.

Сама Huawei следом опровергла это заявление и заверила, что доступ к Google-сервисам для нее в приоритетах. На сегодняшний день мнение компании не изменилось. В своем интервью изданию Wired исполнительный директор Ричард Ю заявил о том, что компания хочет вернуть сервисы Google на свои смартфоны.

По его словам, сотрудничество Huawei и Google было успешным, а также китайцы помогли американской компании неплохо заработать. Ричард Ю сообщил, что он надеется, что они получат лицензию на право работы с Google.

«Мы хотим использовать все сервисы Google и использовать Play Store в качестве основного выбора для мобильных сервисов Huawei, чтобы предложить больший выбор. Мы хотим остаться на платформе Android», — заявил исполнительный директор Huawei.

Источник: wired