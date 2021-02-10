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Измени эти настройки сразу после покупки смартфона! Инструкция по защите личных данных

18.04.2024 688 0

Друзья, выключите эти функции, если не хотите, чтобы ваш смартфон следил за вами. Все мы знаем, что пребывание в сети не всегда безопасно: есть риск перейти по ненадежной ссылке, загрузить какое-нибудь зараженное приложение или получить электронное письмо с вирусом. Здесь можно избежать опасности, если соблюдать осторожность и пользоваться, например, сервисом VPN.

 

инструкция по защите личных данных

 

Но что вы скажете, когда узнаете, что с завода на телефоне уже активированы потенциально опасные настройки? В большинстве случаев они включены по умолчанию: человек просто покупает новое устройство, начинает им пользоваться и даже не знает, что его личная информация может попадать к мошенникам.

 

Ситуация неприятная, но не критическая, поскольку все эти функции можно самостоятельно выключить.

 

Измени эти настройки сразу после покупки смартфона! Инструкция по защите личных данных

Одна из главных настроек – это геолокация. Обязательно проверьте, какие приложения имеют доступ к определению текущего местоположения. Геолокация точно отслеживает, где вы находитесь прямо сейчас, и если эта информация окажется в руках злоумышленников, ничего хорошего из этого не выйдет.

 

Какие настройки нужно выключить в смартфоне

 

Я советую вообще выключать в настройках телефона геолокацию и включать ее только при необходимости, например при использовании Google карты.

 

Какие настройки нужно выключить в смартфоне

 

Также по аналогии желательно выключить историю местоположений, которую хранит Google. Там находится вообще вся история ваших перемещений. Согласитесь, что это конфиденциальная информация и с ней нужно соблюдать осторожность.

 

1. Итак, открываем настройки смартфона, заходим в раздел «Местоположение».

2. Выбираем пункт «Геолокация» и переходим на вкладку «История местоположений Google».

3. Нажимаем «Выключить и удалить историю».

 

Какие настройки нужно выключить в смартфоне

 

Следующая опасная настройка тоже связана с местонахождением. Это автоматический поиск сетей Wi-Fi и Bluetooth. Смартфон постоянно ищет, какие беспроводные сети находятся рядом с вами, и с помощью этого злоумышленник может легко определить ваше местонахождение.

 

Какие настройки нужно выключить в смартфоне

 

Также эти функции активно разряжают батарею. Для отключения в настройках смартфона переходим к пункту Интернет и деактивируем опцию «Искать сети Wi-Fi». Модуль Bluetooth просто отключайте при прекращении использования.

 

Какие настройки нужно выключить в смартфоне

 

Последняя функция уже менее важна, но она все равно собирает вашу личную информацию. Это персональная реклама от Google, которая строится на основе ваших интересов. К примеру, вы ищете отель, в котором можно остановиться на несколько дней в новом городе, и эти данные уже хранятся на сервисах Google.

 

1. Для деактивации нужно зайти в настройку.

2. Открыть пункт Гугл, нажать Все сервисы и далее Реклама.

3. На этой странице нажмите кнопку «Удалить рекламный идентификатор» и подтвердите действие.

 

Еще персонализированную рекламу можно отключить в аккаунте Google. Для этого переходим в свой Google-аккаунт, в разделе «Данные и конфиденциальность» открываем меню «Мой центр рекламы» и щелкаем вверху «Выключить». В этом же разделе «Данные и конфиденциальность» можно отключить историю приложений и веб-поиска, а также историю Ютуб, если для вас это важно.

 

Какие настройки нужно выключить в смартфоне

Какие настройки нужно выключить в смартфоне

 

Вот такие несложные действия защитят от мошенников и обеспечат конфиденциальность в сети. Обязательно просмотрите эти настройки на телефоне и при необходимости выключите их.

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Видео в TikTok на эту тему смотрите по ссылке


https://andro-news.com/ru/news/ne-berit-trubku-z-cih-nomeriv-telefonu.-yak-zahistitisya-vid-sha.html Не берите трубку из этих номеров телефона. Как защититься от мошенников из Call-центров (Адм. панель)
Автор: Аліна Нікітіна Дата публикации: 18.04.2024
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Измени эти настройки сразу после покупки смартфона! Инструкция по защите личных данных