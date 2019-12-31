ZTE Axon 10s Pro: изображения и подробности с сайта TENAA

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Не так давно стало известно, что ZTE выпустит продолжение своего флагмана Axon 10 Pro. Новинка будет именоваться ZTE Axon 10s Pro и одной из ее фишек станет поддержка сетей пятого поколения. Информация о смартфоне появилась в базе данных сертификационного агентства TENAA.

Регулятор указывает на то, что ZTE Axon 10s Pro будет заключен в корпус с габаритами 159,2х73,4х7,9 мм при весе 175 грамм. Лицевая панель будет отдана под AMOLED‑дисплей разрешением 2340х1080 точек и соотношением сторон 19,5:9.

Под капотом установили 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2,8 ГГц (предположительно, Snapdragon 865). Указано наличие 6/8/12 Гб оперативной памяти, флеш-модуля на 128/256/512 Гб и операционной системы Android 10 с фирменным интерфейсом MiFavor 10.

Оснастили ZTE Axon 10s Pro аккумулятором емкостью 3900 мАч, фронтальной камерой на 20 Мп и основная камера получила три датчика на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Ранее компания сообщила о том, что новинка получит адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6 и технологию Z-Booster 2.0 для оптимизации игрового процесса.

Предполагается, что премьера ZTE Axon 10s Pro состоится на выставке MWC 2020, которая пройдет в Барселоне в феврале следующего года.

Источник: tenaa