ZTE готова задать новое направление в дизайне складных смартфонов

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Индустрия складных смартфонов развивается пусть и не слишком быстро, но довольно стабильно. Крупные игроки, среди которых Samsung и Huawei, выпускают сгибаемые устройства часто даже не один, а два раза в год. Бренды поменьше тоже стараются не отставать -﻿ небольшая компания Royale вообще выпустила первый массовый телефон такого типа, Motorola со своим Razr завоевала часть пользователей в США и, по слухам, уже готовит продолжение.

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Ещё одна компания, которая уже давно находится на данном рынке, это ZTE, ещё в далеком 2017 году выпустившая ZTE Axon M - смартфон с двумя экранами. Этот во многом прорывной для ZTE смартфон не нашёл своего покупателя, многие сходятся во мнении, что на это повлияли прежде всего слишком большие габариты устройства.

Но уходить с рынка ZTE не собирается. Совсем недавно был официально одобрен очень интересный концепт складного устройства, который может изменить представление о правильном дизайне таких смартфонов.

Подробности

Одобренный патент ZTE решит одну из главных эстетических проблем складных смартфонов - отсутствие симметрии. Инженеры компании поняли, что всю главную начинку можно разместить в небольшом блоке сверху, который будет выпирать больше всех. Главное преимущество такого решения в том, что когда складывающаяся часть экрана уходит под блок смартфон становится максимально ровным. Способ не лишён проблем - пока неясно, как будет установлен аккумулятор и хватит ли при таком дизайне для него места. Кроме того, в разложенном состоянии держать смартфон может быть не совсем удобно.

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Но с главной задачей такой подход справляется - в сложенном режиме толщина смартфон одинаково в любом месте, а он сам по габаритам напоминает самое обычное устройство.

Как вы относитесь к гибким смартфонам? Что вам не нравится в уже существующих смартфонах такого типа? Какая фишка больше всего радует? Делитесь своим мнением в комментариях.

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Источник: MyDrivers (на китайском)