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Презентация Xiaomi Redmi Note 10 / Note 10S и Note 10 Pro: смотрите на русском языке

04.03.2021 9411 0

Смотрим презентацию Redmi Note 10 вместе

Несколько раз в год мы собираемся вместе, чтобы в прямом эфире понаблюдать за анонсом смартфонов Xiaomi. 4 марта состоится презентация новой линейки Redmi Note 10, и мы решили не оставаться в стороне от этого события. В очередной раз готовы предложить нашим зрителям увидеть все в режиме реального времени своими глазами. Предлагаем присоединиться к нашей онлайн-трансляции, чтобы вместе следить за увлекательным зрелищем.

 

Презентация Xiaomi Redmi Note 10 / Note 10S и Note 10 Pro: смотрите на русском языке – фото 1

 

На предстоящем пресс-мероприятии состоится премьера трех смартфонов Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max, которые, как водится, станут еще лучше предшественников. Они ознаменуют собой приход AMOLED‑дисплеев с частотой обновления 120 Гц в устройства среднего уровня. Смартфоны получат чипы от Qualcomm, емкие батарейки, быструю зарядку и квадрокамеры на тыльной стороне.

 

Присоединившись к нашей онлайн-трансляции, вы сможете обсуждать новинки в режиме реального времени в чате, а также первыми узнаете о тех устройствах, которые претендуют стать хитами продаж.  Начало презентации: 4 марта в 13:30 (Киев) и 14:30 (МСК) зайти на стр. Надеемся, что вы проведете это время с нами и не пожалеете об этом. До встречи в четверг, 4 марта!

 

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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 04.03.2021

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Презентация Xiaomi Redmi Note 10 / Note 10S и Note 10 Pro: смотрите на русском языке