10 новых фишек Apple iOS 17 уже сегодня – обновление ПО для iPhone стартует в 20:00 по Киеву

115

Обновление iOS 17﻿ не так велико, но включает много интересного

После более чем трех месяцев бета-тестирования Apple готовится развернуть операционную систему iOS 17 для iPhone XS и более новых моделей. Обновление должно поступить уже сегодня, в 20:00 по Киеву. Часть новшеств ОС будет доступна позже, поэтому рассмотрим 10 интересных новых функций, которые появятся этим вечером.



Режим StandBy



Ожидание или StandBy – новый полноэкранный режим работы, который удобно показывает информацию большим шрифтом на весь экран для просмотра на расстоянии, когда iPhone лежит на боку и заряжается. Настройки позволяют отображать часы в разных стилях, календарь, фотографии, прогноз погоды, элементы управления музыкой, виджеты и т.д.



StandBy разработан для iPhone, который заряжается на тумбочке, полке или столе. Режим поддерживает Live Activities, Siri, входящие вызовы и большие уведомления. Функция также работает вместе с режимом always on на iPhone 14 Pro.



Постеры контактов



Обновление iOS 17 позволяет создавать персонализированный постер контакта, появляющегося во время входящего звонка на iPhone другого человека. Постер может содержать фотографию или Memoji, шрифт и цвет фона можно также настроить. Эта функция доступна во встроенном приложении Телефон (Phone), а также для звонилок сторонних разработчиков.



NameDrop



Функция NameDrop позволяет пользователям легко обмениваться контактной информацией, приблизив свои iPhone друг к другу. Оба человека могут выбрать конкретные телефонные номера или адреса электронной почты, которыми они хотели бы поделиться, также можно отправить свой контактный постер.



Голосовая почта в реальном времени (Live Voicemail)



Live Voicemail обеспечивает текстовую расшифровку на экране в режиме реального времени, когда кто-то записывает голосовое сообщение. Если пользователь считает голосовую почту важной, он может принять звонок в то время, пока абонент оставляет свое сообщение. Apple заявляет, что звонки, которые операторы идентифицируют как спам, не транскрибируются и мгновенно отклоняются.



Свайп для ответа в iMessage



В программе "Сообщения" (Messages) пользователи теперь могут провести пальцем справа по любому сообщению, чтобы отправить заранее встроенный ответ.



Интерактивные виджеты



Интерактивные виджеты будут доступны на главном экране iPhone, экране блокировки и в новом режиме ожидания. Apple привела несколько примеров того, для чего можно их использовать: обозначение напоминания как исполненного, воспроизведение или приостановка музыкального трека или подкаста, управление аксессуарами в приложении Home. С предстоящими обновлениями программ сторонних разработчиков появится множество других возможностей.



Виджеты главного экрана до сих пор обладали ограниченной функциональностью, поскольку Apple не позволяла разработчикам включать прокрутку, кнопки или анимацию.



Улучшенное автоисправление



Apple утверждает, что iOS 17 содержит самую современную языковую модель для предсказания слов, которая значительно улучшит автоисправление на iPhone. При вводе текста ИИ с машинным обучением будет интеллектуально исправлять ошибки с большей точностью, чем когда-либо ранее. Кроме того, пользователи будут теперь получать интеллектуальные текстовые рекомендации при вводе, с добавлением слов или полных предложений нажатием пробела.



Автоисправление имеет обновленный дизайн в iOS 17 с подчеркиванием исправленных слов. Касание подчеркнутого слова открывает оригинальное введенное слово, что облегчает быструю отмену изменений. Система будет изучать пользовательские привычки во время набора текста и со временем будет избегать исправлений в те моменты, когда намеренно нужно ввести «неправильное» слово.



Apple Maps Offline



Карты Apple получат функцию Карты Google – возможность загружать карты для использования в автономном режиме. Пользователи смогут загрузить определенную область карты и получить доступ к пошаговой навигации, просмотреть приблизительное время прибытия, найти места и т.д., когда iPhone не подключен к сотовой сети или Wi-Fi.



Панель наклеек (Stickers Drawer)



Новая панель стикеров в iOS 17 предоставляет доступ ко всем наклейкам, включая Live Stickers, emoji, Memoji и наборы стикеров iMessage в одном месте. Живые наклейки можно создать прикосновением и удерживанием пальца на фотографии.



Просто Siri вместо Hey Siri



Apple упростила голосовую команду для вызова Siri на iPhone и всех других устройствах. Вместо Hey Siri пользователи теперь могут просто сказать Siri, чтобы активировать голосовой помощник, также можно отдавать несколько команд подряд, не повторяя Siri.

Источник: MacRumors