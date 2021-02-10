Redmi 13: бюджетник со стильным дизайном и 108 Мп камерой

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Недавно бренд Xiaomi обновил свой бюджетник представив новый Redmi 13, который, в первую очередь, будет интересен тем, кто планирует купить смартфон Xiaomi целенаправленно, выбирая само устройство от этой компании.

Он привлекает внимание в первую очередь основной камерой – 108 Мп с достаточно большим размером матрицы для бюджетного сегмента. Также он получил новый MediaTek Helio G91 Ultra, о котором чуть позже поговорим и аккумуляторе на 5030 мАч.

Redmi 13 - бюджетник со стильным дизайном

характеристики

Матрица: IPS LCD Диагональ экрана: 6.79″ Разрешение: 1080x2460 пикселей Дополнительные параметры экрана: Частота обновления – 90 Гц, яркость – 550 нит Габариты: 168.6 x 76.3 x 8.3 мм при весе 205 г Материалы корпуса: Стеклянная передняя, пластиковая рама, стеклянная задняя часть Цвета: Midnight Black, Sandy Gold, Ocean Blue, Pink Защита: IP53, стекло Corning Gorilla Glass Процессор: 12-нанометровый Mediatek Helio G91 Ultra Графический ускоритель: Mali-G52 MC2 Количество ядер: Два ядра Cortex-A75 с тактовой частотой 2.0 ГГц + 6 ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 1.8 ГГц Операционная система: Android 14, HyperOS Основная камера: Основной модуль: разрешение 108 Мп, диафрагма f/1.8, размер матрицы 1/1.67", размер пикселя 0.64µm, PDAF; Макромодуль: разрешение 2 Мп, диафрагма f/2.4 Запись видео в 1080p@30fps Фронтальная камера: Разрешение 13 Мп, диафрагма f/2.5 Запись видео в 1080p@30fps Коммуникации: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.4, NFC (зависит от региона), навигационные службы GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, инфракрасный порт, FM-радио Звук: Стерео, 3.5 мм разъем Аккумулятор: 5030 мАч Быстрая зарядка: Проволочное 33 Вт Цена: от 174.24 евро

Дизайн и материалы

Дизайн Redmi 13 практически полностью повторяет прошлогоднюю модель Redmi 12. Это простой и лаконичный дизайн без лишних элементов. Корпус выполнен из пластика и стекла. Рамка – пластиковая, задняя панель – стеклянная, а дисплей защищен стеклом Gorilla Glass.

Смартфон доступен в четырех цветах: черном, золотом, синем и розовом. Наиболее эффектно смотрится синий вариант Ocean Blue. Корпус имеет пылевлагозащиту по стандарту IP53.

Корпус достаточно большой – 168.6 х 76.3 х 8.3 мм при весе 205 г. Управлять им одной рукой не очень удобно, но для 6.79” экрана это нормально. Сканер отпечатков встроен в кнопку блокировки сбоку и работает быстро и надежно.

Процессор и производительность

Сердцем Redmi 13 стал новый процессор MediaTek Helio G91 Ultra, выполненный по 12-нм техпроцессу. Это 8-ядерный чип с максимальной тактовой частотой 2.0 ГГц. За графику отвечает Mali-G52 MC2.

Но на самом деле, Helio G91 Ultra не такой уж новый. Это, в сущности, тот самый Helio G88, представленный еще в 2021 году, но с поддержкой камер до 108 Мп. Да, это неплохое улучшение, но на производительность оно никак не влияет.

По архитектуре Helio G91 Ultra полностью идентичен предшественнику, которому уже три года. А если углубиться еще сильнее, то G88 – это прямой наследник Hellio G80, которому уже 4 с половиной года! Ради любопытства, я нашел сколько этот камень набирает по сравнению с легендарным Redmi Note 8 Pro – новинка проигрывает на 30% устройства, которому уже 4 года

Да, для работы интерфейса этого хватает, однако, в 90 Гц я бы его не использовал – фризы ощущаются. Для требовательных 3D игр его не хватит. В играх типа PUBG Mobile и Call of Duty Mobile чувствуется дискомфорт даже на низких, поэтому Genshin Impact тестировать я не стал. К тому же, память здесь стареющая – emmc 5.1 будет загружать программы долго.

В синтетических тестах Redmi 13 показывает достаточно скромные результаты. В AnTuTu он набирает около 270 тысяч баллов, что примерно соответствует уровню бюджетных смартфонов двухлетней давности. В GeekBench 5 результат еще хуже – 1346 баллов в одноядерном и 5276 баллов в многоядерном тесте. Это ниже, чем у Redmi Note 8 Pro 2019 года. Графический бенчмарк 3DMark Wild Life выдает 725 баллов. Для сравнения даже недорогой Samsung Galaxy A23 с процессором Snapdragon 680 набирает в этом тесте 1100 баллов.

Дисплей и мультимедиа

Redmi 13 получил большой 6.79-дюймовый IPS LCD дисплей с разрешением Full HD+ (1080 x 2460). Плотность пикселей составляет 396 ppi – достаточно неплохой показатель как для бюджетного сегмента. Экран занимает 85.1% площади фронтальной панели, что даже больше, чем у Pixel 8a за 500$ из прошлого обзора. Однако сегодня не о смартфоне от Google.

Матрица поддерживает частоту обновления 90 Гц, обеспечивающую плавность анимаций и прокрутки, однако мощность процессора не позволяет в полной мере насладиться плавностью.

Максимальная яркость экрана составляет 550 нит. Этого достаточно для комфортного использования смартфона в помещении и на улице при рассеянном свете. Но в солнечный день считываемость информации с экрана может несколько ухудшаться. Цвета на экране Redmi 13 яркие и насыщенные с широким охватом цветового пространства. Углы обзора максимальны, как и подобает IPS-матрице. Контрастность составляет 1300:1 – хороший результат для ЖК-дисплея. В общем, экран Redmi 13 один из самых лучших в своем ценовом диапазоне.

Смартфон поддерживает воспроизведение видео в разрешении до 4К, не смотря на FullHD дисплей. Жаль только, что для этого придется использовать наушники, ведь стереодинамиков у Redmi 13 нет – смартфон оснащен одним мультимедийным динамиком на нижнем торце. Впрочем, он достаточно громкий (до 110 дБ) и обеспечивает хорошую детализацию звука. Басов, конечно, мало, но для просмотра видео и прослушивания музыки качества достаточно.

Redmi 13 поддерживает Dolby Atmos, но только для наушников. Ах да, разъем 3.5 мм для проволочных наушников на месте, что однозачно для кого-то станет плюсом.

Камеры

Основная камера Redmi 13 получила главный модуль на 108 Мп – это рекорд для бюджетного сегмента. Сенсор Samsung HM6 имеет размер 1/1.67" и пиксель 0.64 мкм. Светосила объектива составляет f/1.8, а угол обзора - 83 градуса. Также есть фазовый автофокус и возможность записи видео в разрешении 1080p@30fps. Второй модуль камеры - это скромный 2 Мп сенсор для макросъемки. Он имеет апертуру f/2.4 и фиксированный фокус.

Но и об ухудшении компания не забыла – у Redmi 13 нет ультраширокого модуля. Ибо даже у предшественника Redmi 12 был сверхшироугольник, хоть и всего на 8 мп. Как говорится, привет Redmi Note 7. Фронтальная камера Redmi 13 имеет разрешение 13 Мп и диафрагму f/2.5. Этого вполне достаточно для видеозвонков. Фронталка поддерживает режим портретной съемки, но без аппаратного размытия. Также есть "улучшитель облика", который просто убивает детали на лице и делает картинку очень смазанную.

Качество фото из основной камеры Redmi 13 приятно днем удивляет. При хорошем освещении 108 Мп сенсор выдает очень детализированные снимки с широким динамическим диапазоном и естественной цветопередачей. Тем не менее, размер решает, и главная фишка работает.

А вот при съемке в помещении или в пасмурную погоду качество вылизают проблемы, связанные с дешевой оптикой и отсутствием OIS. Шумов становится больше, детализация снижается, а процент бракованных снимков поднимается. Тем не менее, они все равно лучше, чем у "одноклассников" из этого ценового сегмента. Но, может быть, я просто разбалован флагманами. Ночной режим помогает извлечь больше деталей из теней и осветить кадр, хотя и не без шумов.

Портретный режим. Не буду пессимистическим, но любит путаться с контурами объекта. Ну и эффект боке смотрится не очень естественно. Как говорится, и зачем вам эта 2 мп затычка? А, верно, это для макро. Простите, проверять 2 мп камеру желания нет.

Фронтальная камера Redmi 13, ну соответственно для своего сегмента. При хорошем освещении они получаются достаточно детализированными. Но большинство фотографий, которые делали были бракованы! Пересветы, его история! При фото в помещении появляются шумы, а динамический диапазон уже. Даже показывать желания нет.

Видео на основную камеру записывается в разрешении Full HD при 30 fps. Качество неплохое, если стоять на месте – потому что стабилизации нет, поэтому при ходьбе видео заметно трясется. Также не хватает деталей в тенях и освещенных участках. Фронтальная камера снимает видео аналогичного качества.

Программное обеспечение

Redmi 13 работает на базе Android 14 с новой фирменной оболочкой HyperOS – это преемник легендарной MIUI. Главная фишка HyperOS, которая важна бюджетникам – оболочка стала легче. Разработчики работали над оптимизацией кода и удалением ненужных элементов. В результате, HyperOS занимает всего 9 ГБ постоянной памяти, в то время как MIUI 14 "съедала" до 15 ГБ. Напомню, что в устройстве медленная EMMC 5.1 память, и это положительно сыграло на скорости запуска приложений.

Но не думайте, что уменьшение объема системы привело к урезанию функционала. Все ключевые фишки MIUI никуда не пропали. В HyperOS вы найдете любимые инструменты по типу Боковая панель (Sidebar) для быстрого доступа к нужным приложениям, или плавающие окна (Floating Windows) для многозадачности, второе пространство (Second Space) для разделения личных и рабочих данных, Игровой турборежим (Game Turbo) для улучшения производительности в играх и Клонирования приложений (Dual Apps) для использования двух аккаунтов одновременно.

На этом устройстве оболочка работает не сверхбыстро, однако снова вспомните какой у нас здесь тип памяти и все станет логичным.

Автономность

Емкость аккумулятора Redmi 13 составляет 5030 мАч, что является хорошим показателем для недорогого смартфона. Учитывая слабый процессор и не самый яркий дисплей, этого должно хватить на 1-2 дня активного использования.

Энтузиасты в интернете провели тест автономности Redmi 13, и он показал следующие результаты:

Веб-серфинг по Wi-Fi: 14 часов

Просмотр видео: 17 часов

3D-игры: 7 часов

Разговоры по телефону: 35 часов

В общем, смартфон выдерживает рабочий день при различных сценариях использования. И даже при очень активной эксплуатации он доживет до вечера без подзарядки. А если вы не фанат мобильных игр, то Redmi 13 может продержаться и полтора дня.

Полная зарядка аккумулятора занимает около 1 часа 20 минут. Для этого используется фирменный блок питания мощностью 33 Вт, идущий в комплекте. Поддержания более быстрой зарядки нет. Но, во-первых, это лимит скорости, поддерживаемый Hellio G91 Ultra. А во-вторых, это стандарт этого ценового сегмента.

Также я заметил, что при зарядке смартфон почти не нагревается – разве что вы будете его во время этого активно использовать. Беспроводной зардяки в этом устройстве тоже нет – однако... Кто ее в этом ценовом сегменте ожидал получить?

Автономность – это однозначно сильная сторона Redmi 13. Так что час с крюком у розетки – это не так уж много, учитывая живущее долго. Скорее всего, заряжать вы его будете ночью. Главное, что в комплекте требуется блок питания.

Итоги

redmi 13

Redmi 13 – типичный представитель бюджетной линейки Xiaomi. Это смартфон с большим экраном, хорошей батареей и базовыми камерами. Производительность аппарата невысокая, но для ежедневных задач ее вполне достаточно.

Среди преимуществ Redmi 13 – привлекательный дизайн, неплохой дисплей, емкая батарея, основная камера на 108 Мп, которая днем фотографирует довольно хорошо. К минусам можно отнести слабый процессор, отсутствие стерео динамиков и съемку в любой другой момент, кроме дневных условий.

Конкурентов у Redmi 13 хватает – это и Realme C55, и Samsung Galaxy A14, и POCO M5. Все они предлагают схожие характеристики по подобной цене. Поэтому выбор зависит от личных предпочтений и доверия бренда. Или всегда есть опция взять б/у смартфон прошлых лет, что тоже будет достойным вариантом.

Но если вам нужна максимальная производительность, лучшие камеры или премиальный дизайн, лучше посмотреть на более дорогие модели, например из линейки Redmi Note. Там и процессоры более мощные, и камеры лучше, и дизайн более интересный. Всегда есть вариант рассмотреть прошлогодние смартфоны, или, например, Redmi Note 13 4G, он стоит примерно столько же.