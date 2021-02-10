Обзор OnePlus 12 – лучший Android смартфон для покупки в Украине

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Здравствуйте, друзья! Недавно я стал счастливым обладателем флагманского OnePlus 12. Вы ведь помните, когда в последний раз эта компания выпускала по-настоящему крутой флагманский смартфон? Кажется, это был OnePlus 9 Pro, после чего в смартфонах начались заметные даунгрейды – то сэкономят на сверхшироугольнике, то порежут еще какой-нибудь аспект. Эта модель наконец-то не выглядит изрезанной, и не хватает лишь одного момента. Когда вышло это устройство, я сразу задумался, чтобы купить OnePlus 12 в Украине , ведь у него есть все, что нужно современному флагману.

Лично я с теплотой вспоминаю те славные времена, когда смартфоны OnePlus задавали тренды для убийц флагманов – первые модели серии OnePlus предлагали топовые характеристики по значительно меньшей цене. Затем последовали эксперименты с дизайном, материалами, сотрудничество с Hasselblad.

OnePlus 12 получил все, что нужно современному топовому смартфону. Мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3, огромный объем оперативной памяти, что в будущем даст локально запускать различные модели искусственного интеллекта, быстрый накопитель, великолепный экран с высокой частотой обновления, наконец прокачанные камеры и безумно быструю зарядку. И все это в стильном корпусе из высококачественных материалов.

Но в последнее время инновации в OnePlus как-то приостановились. Компания выпускала неплохие смартфоны серии Nord – у нас в команде один человек использует OnePlus Nord 3, неплохую серию OnePlus Ace – но у всех них была одна и та же история – нормальная только основная камера, а фронталка и сверхширокоугольник – просто среднего уровня, что меня вообще не устраивало. Давайте вместе разберемся, действительно ли OnePlus 12 стал новым королем флагманов, как его называют в сети. Поехали!

Обзор OnePlus 12

Характеристики

Матрица: LTPO AMOLED Диагональ экрана: 6.82″ Разрешение: 1440x3168 пикселей Дополнительные параметры экрана: Частота обновления – 120 Гц, яркость – 600 болт (тип), 1600 болт (HBM), 4500 болт (пик), Dolby Vision, HDR10+ Габариты: 164.3 x 75.8 x 9.2 мм при весе 220 г Материалы корпуса: Стеклянная передняя (Gorilla Glass Victus 2), алюминиевая рама, стеклянная задняя часть (Gorilla Glass) Цвета: Flowy Emerald, Silky Black, Silver (Glacial White) Защита: IP65, стекло Corning Gorilla Glass Victus 2 Процессор: 4-нанометровый Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 Графический ускоритель: Adreno 750 Количество ядер: Одно ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3.3 ГГц + три ядра Cortex-A720 с тактовой частотой 3.2 ГГц + два ядра Cortex-A720 с тактовой частотой 3.0 ГГц + два ядра Cortex-A520 с тактовой частотой 2.3 ГГц Операционная система: Android 14, OxygenOS 14 (международная версия), ColorOS 14 (версия для Китая) Основная камера: Основной модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.6, размер матрицы 1/1.43", размер пикселя 1.12µm, PDAF, OIS; Телефото модуль: разрешение 64 Мп, диафрагма f/2.6, размер матрицы 1/2.0", размер пикселя 0.7µm, PDAF, OIS, 3x оптический зум; Ультраширокоугольный модуль: разрешение 48 Мп, диафрагма f/2.2, размер матрицы 1/2.0", размер пикселя 0.8µm, PDAF Запись видео в 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240/480fps Фронтальная камера: Разрешение 32 Мп, диафрагма f/2.4 Запись видео в 4K@30fps, 1080p@30fps Коммуникации: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, Bluetooth 5.4, NFC, навигационные службы GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC, инфракрасный порт Звук: Стерео, 3.5 мм разъем отсутствует, поддержка 24-бит/192кГц Hi-Res аудио Аккумулятор: 5400 мАч Быстрая зарядка: Проводная 100 Вт (международная версия), 80 Вт (США), беспроводная 50 Вт, реверсивная беспроводная 10 Вт Цена: От 799.99 долларов / 867.25 евро / 819.99 фунтов / 64,999 рупий

oneplus 12

Дизайн и эргономика

Когда берешь OnePlus 12 в руки – сразу чувствуется, что это флагман. Смартфон имеет рамку из хромированной стали и матовое стекло. Смотрится это очень стильно и тактильно приятно. Особенно мне понравился новый светло-серый цвет. OnePlus называет его Stellar Black, и он реально крут. В зависимости от освещения цвет меняется от почти белого до темно-серого. А еще он совсем не собирает отпечатки пальцев и не скользит в руке.

Как я и написал выше, рамка выполнена из полированной хромированной стали. Она не только классно выглядит, но и хорошо защищает корпус от царапин и ударов и имеет приятный холодок, когда берешь устройство в руку. Никаких люфтов или скрипов нет – флагман, как никак.

Дисплей здесь огромный, 6.82-дюймовый, но тактильно он не кажется слишком громоздким. Все благодаря тонким рамкам вокруг экрана и скругленным граням – знаю, что многим людям даже в нашей команде это не очень нравится, однако точно не мне, хотя пользоваться им одной рукой не всегда удобно. Все-таки это флагман с большим экраном. Да, конечно, это вообще не компактное устройство, однако точно лучше по эргономике своих одноклассников по типу Galaxy S24 Ultra или Xiaomi 14 Pro.

Все кнопки и разъемы расположены очень удобно. На правом торце находится кнопка блокировки и переключатель звуковых профилей Alert Slider. С его помощью можно быстро переключаться между режимами Без звука, Вибрация и Звук. Очень удобная фишка, которую любят фанаты OnePlus. Снизу расположен порт USB-C, динамик и слот для двух SIM-карт. Сверху – второй динамик и инфракрасный порт для управления бытовой техникой.

Сканер отпечатков пальцев встроен прямо в экран. Он расположен очень удобно – как раз под большим пальцем. Работает быстро и надежно, разблокировка происходит мгновенно. Правда, он здесь оптический, а не ультразвуковой – однако от этого хуже в плане удобства он не стал. Также есть распознавание лица, но оно не так безопасно – все же, это разблокировка просто по фотографии, возможно с каким-то минимальным вмешательством искусственного интеллекта.

Единственное, чего мне не хватает – это полной защиты от воды и пыли по стандарту IP68. OnePlus 12 имеет только базовую защиту IP65. То есть брызги и пыль ему не страшны, но погружать в воду его нельзя. Жаль, ведь большинство конкурентов уже давно получили IP68.

Дисплей и звук

Экран в OnePlus 12 – это что-то невероятное. Огромная 6.82" AMOLED матрица с разрешением 2K, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision. Частота обновления 120 Гц с технологией LTPO делает анимации невероятно плавными.

Впечатлила максимальная яркость в 1600 нит! Даже под прямым солнцем все отлично видно. Цвета насыщенные, контрастные, но при этом естественные. Спасибо 10-битной матрицы и классной заводской настройке.

Порадовало почти полное отсутствие ШИМ (мерцание подсветки), от которого устают глаза. С таким экраном можно часы смотреть фильмы и сериалы.

Стереодинамики звучат громко и чисто. Есть поддержка Dolby Atmos. Басов хватает как для смартфона. В общем, звук на уровне лучших флагманов. А еще у OnePlus 12 нереально крутой вибромотор – прикосновения очень натуральные и приятные.

Производительность

Честно говоря, на смартфоне я не играю. Зачем, если у меня дома есть мощный пк? Для меня гораздо важнее, чтобы он был плавный, стабильный и не горячий. Но когда в твоем устройстве стоит Snapdragon 8 Gen 3, то как можно удержаться от соблазна протестовать его в играх?

В моей конфигурации 16 ГБ сверхбыстрой оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ встроенного накопителя UFS 4.0. Такое железо способно справиться с любыми задачами, которые можно только представить на смартфоне.

Так что удивление от того, что в повседневном пользовании OnePlus 12 просто летает ни у кого не должно быть. Анимации плавные, переключение между приложениями мгновенное, тач реагирует на прикосновения очень быстро.

Но что же там с играми? А с играми все просто замечательно. Я протестировал несколько наиболее требовательных тайтлов с максимальными настройками графики. И OnePlus 12 справился на все 100%. У Genshin Impact, Call of Duty Mobile и Diablo Immortal смартфон всегда имел стабильный FPS, в районе 60 на ультра-настройках графики.

Естественно, во время игровых сессий OnePlus 12 нагревается. Но это то, что будет буквально на каждом флагманском устройстве – и здесь пожалуй этот нагрев один из самых маленьких – до сих пор помню опыт с Snapdragon 888, когда OnePlus 9RT справился с охлаждением зверя лучше всех конкурентов.

В общем, производительность – это однозначно самая сильная сторона OnePlus 12. С таким железом он способен справиться с любыми задачами, которые только можно представить на смартфоне. И запаса мощности у него хватит еще на многие годы.

Программное обеспечение

OnePlus 12 из коробки получил Android 14 с фирменной оболочкой OxygenOS 14. Многие помнят старый легендарный OxygenOS, где-то так до 11-й версии зеленого робота, но сейчас она фактически является клоном ColorOS от OPPO, что не удивительно, учитывая слияние компаний. Кому-то такое решение нравится, однако давние фанаты чуть-чуть от этого в интернете некормят, но я точно не в их звене – мне эта прошивка нравится.

Интерфейс очень быстрый, плавный и функциональный. Есть куча настроек, полезных фишек вроде игрового режима, всегда включенного дисплея и т.д. Система стабильна, хорошо оптимизирована и радует глаза приятной анимацией.

Важный момент – OnePlus обещает 4 года обновлений Android и 5 лет патчей безопасности для OnePlus 12. Это, конечно, не уровень Samsung и Google, как предлагают уже 7 лет обновлений, но гораздо лучше, чем у большинства китайских производителей.

Камеры

Если вы являетесь давним фанатом OnePlus, то наверняка знаете, что камеры никогда не были прям лучшими на рынке – они постоянно были на пол шага позади конкурентов. Но с выходом OnePlus 12 ситуация наконец-то изменилась – и теперь он является настоящим топом по фотовозможностям, особенно за свои средства – напомним, на момент выхода статьи он стоит около 730 долларов, а не тысячу, как его конкуренты.

Главный сенсор в OnePlus 12 - это 50-мегапиксельный Sony LYT-T808 с размером 1/1.43" и большими пикселями 1.12µm. Диафрагма здесь f/1.6, модуль, конечно, с лазерным автофокусом и оптической стабилизацией. PDAF. Диафрагма f/2.6 и размер пикселей 0.7µm не рекордны, но для телевизора этого достаточно.

OnePlus 12 делает, пожалуй, одни из лучших портретов из всех смартфонов, которые я тестировал - алгоритмы здесь как из Oppo Find X7 Ultra завезли, которого нет с глобальной прошивкой. Естественное размытие заднего плана, отличная детализация лица, правильный белленс экспозиции. А еще аппарат умеет делать портреты с трехкратным зумом. Выглядит очень прикольно.

Ширик тоже неплохой – сенсор на 48 Мп с фазовым автофокусом и углом обзора 114°. Размер – 1/2. Фронталка на 32 Мп с автофокусом – очень неплохая и качественная.

Снимки из основной камеры получаются очень детализированными, с широким динамическим диапазоном и правильной цветопередачей. Даже ночью аппарат выдает чистку картинки с минимумом шумов. Срабатывает новый ночной режим Nightscape 3.0, который работает на всех модулях. Ширик тоже снимает на очень высоком уровне. Нет искажений по углам, детализация отлична по всему кадру. Можно снимать крупные компании людей или пейзажи – все получится одинаково хорошо.

Фронтальная камера OnePlus 12 – это что-то невероятное. Она выдает настолько детализированные селфи, что их можно смело ставить на аватарку. Имеется портретный режим с регулировкой степени размытия. Работает он так же отлично, как и на основной камере.

Резюмируя, могу сказать, что камера – это однозначно самое приятное открытие в OnePlus 12. Если раньше смартфоны этого бренда были интересны разве что своим дизайном и производительностью, то теперь и для ведения соцсетей его можно взять.

Автономность

OnePlus 12 имеет аккумулятор на 5400 мАч с поддержкой быстрой зарядки SUPERVOOC мощностью 100 Вт, кстати, блок уходит в комплекте. И это просто кайф после Google Pixel! Смартфон заряжается до 100% всего за 28 минут. Через 15 минут он набирает 70% заряда. Очень удобно, когда нужно быстро подзарядиться перед выходом из дома.

В плане времени автономной работы OnePlus 12 показывает одни из самых лучших результатов среди флагманов на Android. При умеренном употреблении он спокойно живет 1.5-2 дня. Даже если играть в тяжелые 3D игры на максималках, то он разрядится где-то за 6-7 часов. Для столь мощного железо это очень достойный показатель.

Вывод

Что ж, OnePlus 12 стал для меня подлинным открытием. Наконец-то компания сделала по-настоящему крутой флагман, который практически ни в чем не уступает грандам. Топовый экран, топовое железо, топовые камеры и быстрая зарядка! Лично для меня OnePlus 12 стал одним из лучших флагманов этого года.

Плюсы:

+ Стильный дизайн из качественных материалов

+ Великолепный экран

+ Нереально мощное железо

+ Наконец-то топовые камеры уровня лучших флагманов

+ Очень быстрая зарядка на 100 Вт в комплекте

Минусы:

- Нет защиты от воды IP68, только IP65

- Не столь длительная поддержка обновлениями, как у Samsung/Google

- большие габариты, не всем подойдет

Если вы ищете флагман с топовым железом, камерами и бешеной скоростью зарядки - однозначно рекомендую присмотреться к OnePlus 12. По-моему, он лучше Xiaomi 14 Pro и точно не хуже Galaxy S24+. А стоит при этом ощутимо дешевле.

На этом все, надеюсь обзор получился полезным и интересным. А также советую просмотреть видеоверсию обзора: