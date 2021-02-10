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Свежие новости о мире китайской электроники и Android

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Poco F3 уже на финишной прямой к MIUI 14
Poco F3 уже на финишной прямой к MIUI 14
Poco F3 – это легендарный смартфон. Snapdragon 870 хоть уже и не молод, но все зубы у него по-прежнему на месте. Он с легкостью пережевывает все, что ему пытаются скормить даже самые ожесточенные геймеры, а по повседневной работе претензий к нему не будет еще не один год.
15.02.2023 199 0
Официально: Realme GT3 анонсируют на MWC 2023
Официально: Realme GT3 анонсируют на MWC 2023
Realme официально объявила, что ее флагман для глобального рынка под названием GT3 будет представлен в конце зимы – 28 февраля. Произойдет это на выставке MWC 2023, которая стартует днем ​​раньше в Барселоне. На промо ролике решили сэкономить и просто сменили название модели.
15.02.2023 187 0
Революция в дисплеях уже на пороге, AUO начнет массовое производство дисплеев MicroLED
Революция в дисплеях уже на пороге, AUO начнет массовое производство дисплеев MicroLED
Думаю многие из вас слышали об совершенно новой технологии в производстве дисплеев под названием MicroLED. И не смотря на схожее название с miniLED, AMOLED и всеми другими LED это действительно прорывная технология. В двух словах могу сказать, что основным отличием от сегодняшней OLED является то, что в ней используются неорганические светодиоды вместо органических.
15.02.2023 247 0
Бюджетный S23 Ultra от Motorola
Бюджетный S23 Ultra от Motorola
Motorola – единственный крупный бренд смартфонов после Samsung, который все еще производит смартфоны со стилусами. Но темпы выпуска подобных моделей совсем не впечатляют. Последний представитель вышел в 2022 году под названием Moto G Stylus, и он приобрел довольно большую популярность среди пользователей, которые любят писать на своих телефонах
15.02.2023 300 0
Huawei может выпустить смартфон со съемной камерой!
Huawei может выпустить смартфон со съемной камерой!
Huawei выпускает флагманы, которые эксперты считают лучшими камерофонами. Но Huawei не собирается останавливаться на достигнутом. Недавно у компании появился интересный патент технологии со съемной камерой.
15.02.2023 397 0
В Китае пройдет масштабное мероприятие для тестирования 6G
В Китае пройдет масштабное мероприятие для тестирования 6G
Китай опережает всю планету и уже задумывается над будущим поколением мобильной связи 6G. Технология находится на стадии исследования и разработки. В марте пройдет большое мероприятие, посвященное 6G.
14.02.2023 304 0
OnePlus объяснила где делась версия 11 Pro
OnePlus объяснила где делась версия 11 Pro
OnePlus в этом году отказалась от традиционной для предыдущих лет схемы с выпуском флагмана, а спустя небольшое время так называемого суперфлагмана. Официально подтверждено, что "прошек" не будет и в будущем
14.02.2023 277 0
POCO X3 GT получил глобальную MIUI 14 во второй волне обновлений
POCO X3 GT получил глобальную MIUI 14 во второй волне обновлений
Компания Xiaomi начала вторую волну обновлений своих смартфонов до MIUI 14. Мне до сих пор не понятно, по какому именно принципу аппараты разделяют на эти волны и почему более старые смартфоны, например, получают обновление раньше. Оставим эту философскую тему по ответу мы все равно никогда не узнаем.
14.02.2023 985 1
Meizu 20 Pro – появились официальные рендеры, все же он красавец
Meizu 20 Pro – появились официальные рендеры, все же он красавец
В интернете уже неоднократно появлялось изображение флагмана Meizu 20 Pro. Некоторые были обаятельны, некоторые просто шокирующие. К счастью все же правдивым оказался выглядящий, как на мой взгляд, очень красиво.
14.02.2023 2477 5
OnePlus и Realme блокируют свои устройства в России, коснется ли это Украины? (Дополнено)
OnePlus и Realme блокируют свои устройства в России, коснется ли это Украины? (Дополнено)
Недавно в сети появилась новость о том, что китайские версии OnePlus 11 на территории России блокируются и не могут совершать звонки.
14.02.2023 3400 0
Poco X5 GT – скоро увидим еще одну новинку?
Poco X5 GT – скоро увидим еще одну новинку?
Бренд Poco совсем недавно порадовал фанатов новыми смартфонами Poco X5 и Poco X5 Pro. Но в сети уже начала появляться информация о Poco X5 GT.
14.02.2023 741 0
Все владельцы Redmi Note 11 Pro+ 5G получат обновление до MIUI 14
Все владельцы Redmi Note 11 Pro+ 5G получат обновление до MIUI 14
Xiaomi активно обновляет свои телефоны до MIUI 14, особенно недавно вышедшие. Но без внимания не осталась и популярная модель Redmi Note 11 Pro+ 5G. Некоторые регионы только сейчас получили обновление.
14.02.2023 1767 2
Google Pixel 8 – что станет новым сердцем флагмана
Google Pixel 8 – что станет новым сердцем флагмана
Согласно информации от инсайдеров, Google Tensor G3 имеет кодовое название «Zuma» и внутреннее название «GS 301». Он будет использоваться для всей серии Google Pixel 8
13.02.2023 1158 0
MediaTek представила Helio G36: новый бюджетный чип компании
MediaTek представила Helio G36: новый бюджетный чип компании
Компания MediaTek без лишнего шума показала в Индии новый процессор – Helio G36. Как можно понять из названия, чип является преемником Helio G35. По словам производителя, новинку будут устанавливать в бюджетные игровые устройства.
13.02.2023 435 0
OPPO, OnePlus, Xiaomi – шпионы среди нас
OPPO, OnePlus, Xiaomi – шпионы среди нас
Новое исследование Эдинбургского университета и Дублинского Тринити-колледжа освещает тревожную проблему, которая касается ведущих китайских смартфонов на Android. В Китае, являющемся крупнейшим рынком смартфонов в мире, более 70% устройств работают на Android
13.02.2023 516 0

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