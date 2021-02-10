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Возвращение легенды

Друзья, мы получили смартфон от некогда легендарного бренда на украинском рынке – поэтому сегодня у нас обзор Honor Magic 6 Pro. Наконец, бренд Honor вернулся на украинский рынок после вынужденного перерыва – теперь, как и другие устройства, купить смартфоны в Украине от бренда Honor можно с гарантией и глобальной прошивкой.

Помните времена, когда Honor был дочерней компанией Huawei и выпускал одни из самых лучших смартфонов на рынке? Они даже успели превзойти Apple по количеству проданных устройств и почти догнали Samsung. Казалось, еще немного – и Honor станет безоговорочным лидером. Но тут вмешались санкции США против Huawei и Honor пришлось отделиться, чтобы выжить. Бренд ушел из Украины и долгое время мы о нем ничего не слышали. И вот наконец произошло – Honor снова с нами!

Обзор Honor magic 6 pro: флагманский камерафон с собственным характером

технические характеристики

Матрица: LTPO OLED Диагональ экрана: 6.8″ Разрешение: 1280x2800 пикселей Дополнительные параметры экрана: Частота обновления – 120 Гц, стандартная яркость – 1600 нит, пиковая яркость – 5000 нит, поддержка HDR, Dolby Vision Габариты: 162.5 x 75.8 x 8.9 мм при весе 225 г или 229 г Материалы корпуса: Стеклянный перед (NanoCrystal Shield), стеклянный зад или зад из силиконового полимера (эко кожа) Цвета: Черный, Зеленый, Синий, Фиолетовый, Белый Защита: IP68, NanoCrystal Shield Процессор: 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Графический ускоритель: Adreno 750 Количество ядер: Одно ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3.3 ГГц + три ядра Cortex-A720 с тактовой частотой 3.2 ГГц + два ядра Cortex-A720 с тактовой частотой 3.0 ГГц + два ядра Cortex-A520 с тактовой частотой 2.3 ГГц Операционная система: Android 14 с фирменной прошивкой MagicOS 8 Камеры: Основная: 50 Мп, диафрагма f/1.4-2.0, 1/1.3", OIS; Зум: 200 Мп, диафрагма f/2.6, размер матрицы 1/1.49", размер пикселя 0.56µm, PDAF, OIS, 2.5x оптический зум; Сверхшироугольный модуль: 50 Мп, f/2.0, размер матрицы 1/2.88" Фронтальная камера: Разрешение 50 Мп, диафрагма f/2.0, размер пикселя 0.6µm TOF 3D (датчик глубины/биометрический сенсор) Запись видео в 4K@30fps, 1080p@30/60fps Связь: Wi-Fi 6/7, Bluetooth 5.3, NFC, навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO Звук: Стерео Аккумулятор: 5600 мАч Быстрая зарядка: Проводная 80 Вт, беспроводная 66 Вт, обратная беспроводная зарядка Цена: 50 000 грн

Дизайн и эргономика

Honor Magic 6 Pro – это настоящий красавец. Он сразу дает понять, что перед нами флагман. Корпус выполнен из крепкого металла и закаленного стекла с матовой поверхностью. Выглядит очень стильно и дорого.

На выбор есть несколько цветов: классический черный, зеленый с эко-кожей и другие интересные варианты. Наш Honor Magic 6 Pro в черном цвете и он мне очень нравится. Выглядит сдержанно, но со вкусом. В руке Honor Magic 6 Pro лежит очень удобно. Несмотря на большой экран, пользоваться им удобно даже одной рукой. Все элементы управления находятся в своих местах.

Если говорить о дизайне, то здесь Honor Magic 6 Pro точно выделяется на фоне конкурентов. Взять например блок камер – он имеет необычную полуквадратную форму со скругленными углами. Выглядит немного странно, но этот блок камер не оставит равнодушным и будет выделяться, чего у большинства китайцев в последнее время нет.

Дисплей и звук

Дисплей – это первое, на что мы обращаем внимание в смартфоне. И у Honor Magic 6 Pro с этим полный порядок. Он получил большой и яркий OLED-экран с диагональю 6.81 дюйма и разрешением 1312 x 2848 пикселей. Картинка здесь невероятно четкая и детализированная.

Как и положено у каждого флагмана, дисплей этого устройства имеет адаптивную частоту обновления. Она может автоматически изменяться от 1 до 120 Гц в зависимости от контента. То есть, если вы читаете статический текст, то частота будет минимальной для экономии батареи. А если вы играете в динамическую игру или скролите ленту, то частота повышается до максимума для максимальной плавности.

Картинка на экране приятная, с сочными цветами. Есть несколько режимов настройки цвета по выбору. Дисплей Honor Magic 6 Pro очень качественный, придраться кто сможет только на аналог Dynamic Island от Apple. Максимальную яркость намеряли 1800 нит, что очень достойно.

Теперь о звуке. Здесь тоже все на высоте. Honor Magic 6 Pro получил стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Они издают очень громкий и чистый звук с хорошей детализацией. Басов хватает, высокие не режут слух.

При этом в настройках есть эквалайзер и разные звуковые эффекты. Можно настроить звучание под свои предпочтения. Есть даже специальный игровой режим, улучшающий позиционирование звука в играх.

Производительность и ПО

"Сердцем" Honor Magic 6 Pro стал топовый процессор Snapdragon 8 Gen 3. Это один из самых мощных чипов на рынке. В паре с ним работают 12 ГБ оперативной памяти. В реальном использовании Honor Magic 6 Pro работает невероятно быстро и плавно. Никаких торможений или подлажений, даже при запуске тяжелых игр и программ. Оптимизация на высоте.

Флагман работает на базе Android 14 с фирменной оболочкой Magic OS 8. Интерфейс имеет свои особенности и фишки. Например, есть расширенные возможности для взаимодействия с другими устройствами Honor – легкий обмен файлами, продолжение просмотра видео и т.д.

В целом интерфейс смотрится современно и стильно. Он удобен в использовании, хотя некоторые решения могут показаться необычными пользователям других оболочек – например, нельзя сделать иконки круглыми, не используя посторонние темы или посторонний лаунчер. Но к Magic OS быстро привыкаешь.

Камеры

Honor Magic 6 Pro позиционируется в первую очередь как камерофон. И действительно, его возможности в этом плане поражают. Давайте подробно разберем каждый модуль. Основная камера использует 50 Мп сенсор Omnivision OV50H с оптической стабилизацией и лазерным автофокусом. Главная фишка – сменная диафрагма. Она может быть f/1.4 для лучшей работы в условиях низкой освещенности или f/2.0 для большей глубины резкости. Это позволяет гибко настроить параметры съемки.

Второй модуль – перископный телеобъектив. Его разрешение – аж 200 Мп. Он обеспечивает 2.5-кратный оптический зум без утраты свойства. А благодаря высокому разрешению можно получить и 10-кратный гибридный зум с минимальными потерями детализации. Третья камера – широкоугольная. Она имеет разрешение 50 Мп и угол обзора 122°. То есть, можно делать очень широкие снимки, которые отлично подойдут для пейзажей или крупных компаний.

Фронтальная камера тоже на высоте. Это 50 Мп сенсор с автофокусом. Он позволяет делать очень подробные селфи с естественным размытием заднего плана.

Теперь давайте посмотрим, как Honor Magic 6 Pro показывает себя по сравнению с Oppo Find X7 Ultra и Samsung Galaxy S24 Ultra.

В этих условиях все три флагмана показывают отличный результат. Honor Magic 6 Pro выдает очень подробные и контрастные снимки благодаря 50 Мп сенсору. Цвета яркие, но не перенасыщенные. Oppo Find X7 Ultra с его 1-дюймовым сенсором чуть-чуть опережает по детализации, особенно на мелких объектах. Также у него несколько более широкий динамический диапазон.

Samsung Galaxy S24 Ultra тоже снимает очень хорошо, но цвета у него наиболее спокойны и естественны среди этой тройки.

А вот здесь Honor Magic 6 Pro себя показывает очень хорошо. Благодаря светосильной диафрагме f/1.4 и оптической стабилизации он уверенно работает даже при очень низкой освещенности. Детализация сохраняется хорошей, шумов минимум. У Oppo Find X7 Ultra за счет большего размера сенсора тоже очень хорошая работа в таких условиях. Детализация даже немного лучше, чем у Honor.

Samsung Galaxy S24 Ultra немного отстает – на снимках больше шумов и меньше мелких деталей.

Телеобъектив Honor Magic 6 Pro с его 200 Мп сенсором показывает себя отлично. На 2.5х оптическом зуме детализация максимальна, нет никаких артефактов. Даже на 5х гибридном зуме качество еще очень хорошее. Oppo Find X7 Ultra при своем 3х оптическом зуме тоже показывает отличную детализацию.

Насчет Samsung – мне он в этом сценарии не понравился, потому что как-то грустная картинка. По деталям получше сделал здесь Oppo.

Широкоугольная камера Honor Magic 6 Pro с углом обзора 122° увлекает очень много пространства. При этом по краям нет сильных искажений, а детализация остается высокой даже на периферии кадра – она не хуже конкурентов У Oppo Find X7 Ultra ширик немного уже, но по качеству он примерно на том же уровне, что и Honor. А широкоугольная камера Samsung немного слабее. Детализация по краям ниже есть заметные шумы там, где китайцы еще справляются.

В портретном режиме Honor Magic 6 Pro создает очень естественный эффект боке. Контуры объекта хорошо отделяются от фона, ошибок в работе алгоритма практически нет. Oppo Find X7 Ultra тоже снимает великолепные портреты с хорошим боком. Но иногда он может немного переборщить с размытием. Именно на этом примере iPhone и Galaxy отстают, в то время как китайцы вырвались вперед.

Фронтальная камера Honor Magic 6 Pro на 50 Мп с автофокусом позволяет получить очень подробные селфи с естественным размытием заднего плана и широким углом обзора. Цвета передаются хорошо, есть неплохая работа с HDR в сложных условиях, однако Oppo Find X7 Ultra по фронталке король – деталей больше у него, он снимает очень хорошие селфи, но с чуть менее натуральной отделкой – он пытается сделать кожу более гладкой.

Подытоживая, можно сказать, что камеры Honor Magic 6 Pro – это однозначно топовый уровень. По большинству параметров он снимает как минимум не хуже, а подчас и лучше признанных лидеров рынка Oppo Find X7 Ultra и Samsung Galaxy S24 Ultra. Особенно Honor Magic 6 Pro хорош при съемке в условиях недостаточного освещения, а также на зуме благодаря большому количеству мегапикселей. Как бы парадоксально ни звучало, здесь они работают. Так что если камера для вас приоритет, то этот смартфон точно стоит внимания.







Автономность

Одна из самых сильных сторон Honor Magic 6 Pro – это его автономность. Он получил батарею типа емкостью 5600 мАч. Такую огромную батарейку мы редко встречаем во флагманах. На практике эта батарея обеспечивает достойную автономность. При среднем использовании Honor Magic 6 Pro спокойно протягивает полтора-два дня без подзарядки.

Honor Magic 6 Pro поддерживает 80-ваттную проводную зарядку. То есть буквально через 30-40 минут вы получите 100% заряда. Очень удобно, когда нужно быстро зарядиться. Также имеется поддержка беспроводной зарядки мощностью 66 Вт. То есть даже по беспроводу Honor Magic 6 Pro заряжается очень быстро.

В общем, по автономности к Honor Magic 6 Pro у меня просто нет вопросов – даже реверсивная беспроводная зарядка здесь есть, на 5 вт, но есть

Итоги

Honor Magic 6 Pro – достойный возврат бренда на рынок Украины. Это настоящий флагман, который может составить конкуренцию лучшим смартфонам.

Среди преимуществ Honor Magic 6 Pro:

- Топовый дисплей с высоким разрешением и адаптивной частотой обновления

- Мощная производительность благодаря Snapdragon 8 Gen 3

- отличные камеры, одни из лучших на рынке

- быстрая зарядка и хорошая автономность

- качественный стереозвук

- удобный интерфейс с полезными фишками







В целом, Honor Magic 6 Pro однозначно стоит внимания, если вы ищете топовый камерофон с флагманскими возможностями – он точно побеждает по камере iPhone 15 Pro Max и Galaxy S24 Ultra. Это достойный выбор, который точно не разочарует. Вопрос лишь в том – готовы ли вы психологически отдать 50 тысяч гривен за смартфон, у которого на задней крышке Honor. Если ваш ответ “да” – приветствуем, вы потенциальный покупатель данного устройства.

Видеообзор устройства:









