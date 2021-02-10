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Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о Google Pixel 8A, не так давно появившемся на рынке. Если вы рассматривали какой купить смартфон в Украине , то наверняка уже смотрели, сколько стоит это устройство сейчас. Но стоит ли он вашего внимания? Сейчас разберемся.

Последние полгода я активно использовал старшую модель (Pixel 8) и считаю его одним из самых крутых компактных устройств. Он, конечно, не идеален, но за свои деньги он предлагает топовые характеристики. Тем не менее, ключевая фраза здесь – "за свои деньги", потому что стоит он все равно недешево. А если вы не готовы выкладывать за него 600-700 долларов? Ну, у компании для вас есть упрощенные версии, выпускаемые еще с третьего поколения. В этой серии Google идет на некоторые компромиссы в плане отдельных характеристик, оставляя лишь самые лучшие фишки для данного устройства.

Главный вопрос – стоят ли эти компромиссы экономии? Не теряет ли Pixel 8A тех самых "фишек", за которые люди любят смартфоны серии Pixel? И сможет ли он составить конкуренцию другим флагманам и субфлагманам в своей ценовой категории? Ответы на эти вопросы мы и попытаемся найти в нашем обзоре.

Google Pixel 8A: Честный обзор. Есть ли жизнь на берегу "А"?

Характеристики

Матрица: OLED Диагональ экрана: 6.1″ Разрешение: 1080x2400 пикселей Дополнительные параметры экрана: Частота обновления – 120 Гц, пиковая яркость – 2000 нит, поддержка HDR Габариты: 152.1 x 72.7 x 8.9 мм при весе 188 г Материалы корпуса: Стеклянная перед (Gorilla Glass 3), алюминиевая рама, пластиковая задняя часть Цвета: Obsidian, Porcelain, Bay, Aloe Защита: IP67, стекло Corning Gorilla Glass 3 Процессор: 4-нанометровый Google Tensor G3 Графический ускоритель: Immortalis-G715s MC10 Количество ядер: Одно ядро Cortex-X3 с тактовой частотой 3.0 ГГц + четыре ядра Cortex-A715 с тактовой частотой 2.45 ГГц + четыре ядра Cortex-A510 с тактовой частотой 2.15 ГГц Операционная система: Android 14 Основная камера: Основной модуль: разрешение 64 Мп, диафрагма f/1.9, размер матрицы 1/1.73", размер пикселя 0.8µm, двойной пиксельный PDAF, OIS; Сверхшироугольный модуль: разрешение 13 Мп, диафрагма f/2.2, размер пикселя 1.12µm Запись видео в 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps Фронтальная камера: Разрешение 13 Мп, диафрагма f/2.2, размер пикселя 1.12µm Запись видео в 4K@30fps, 1080p@30fps Коммуникации: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, NFC, навигационные службы GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC Звук: Стерео Аккумулятор: 4492 мАч Быстрая зарядка: Проволочное 18 Вт, беспроводное 7.5 Вт Цена: От 499 долларов

Комплектация

Комплектация Pixel 8A достаточно скромна и типична для смартфона "не-китайца". Смартфон поставляется в тонкой прямоугольной коробке, что сразу намекает нам на то, что комплектация скудная. Внутри, кроме самого устройства, мы находим:

Кабель USB-C для зарядки и передачи данных

Переходник с USB-C на USB-A (OTG)

Ключ для извлечения лотка SIM-карты

Документацию (гарантийный талон, инструкция и т.д.)

Комплект не включает блок питания, защитный чехол или защитную пленку, которая является уже "классикой" для этого бренда.

Я заказал смартфон в цвете "фарфор" и был немного удивлен, когда увидел просто белый цвет. На упаковке он выглядел бежевым. Не могу сказать, что мне не понравился такой вариант, просто удивительно. Кроме него, Google Pixel 8a доступен в цветах: Obsidian, Bay и Aloe.

Внешний вид и материалы корпуса

На первый взгляд Google Pixel 8a выглядит довольно стильно. У него есть ощущение семейства Pixel 8: та же задняя крышка с необычным блоком камер и закругленные углы – да еще и он полностью матовый, что приятно. Но стоит взять смартфон в руки, и начинаешь замечать, на чем Google сэкономила.

Задняя панель и рамка Google Pixel 8a выполнены из пластика. Да, это качественный пластик, приятный на ощупь, но он все равно не создает ощущения премиальности, как стекло и металл в Pixel 8.

Но главный недостаток дизайна Google Pixel 8a – это огромные рамки вокруг экрана. В 2024 году, когда даже бюджетники за 200 долларов имеют тонкие рамки, Google Pixel 8a с его "подбородком" и широкими рамками выглядит как привет из прошлого.

Особенно сильным плевком это выглядит на фоне того, что Pixel 6A и Pixel 5A имели гораздо более тонкие рамки, чем у этого устройства. Создается впечатление, что Google решила полностью игнорировать современные тенденции в дизайне смартфонов. Эти рамки настолько велики, что напоминают iPhone XR, вышедший шесть лет назад! И это, к сожалению, не комплимент.

Из плюсов можно отметить металлическую рамку, которая придает Google Pixel 8a любой солидности. Также смартфон получил защиту от пыли и влаги по стандарту IP67, что является приятным бонусом.

Дисплей

Предположим, что вы смирились с толстенными рамками вокруг экрана и готовы разглядеть сам экран. Размер дисплея 6.1 дюйм, разрешение FullHD+. Диагональ у Pixel 8a на 0.1 дюйм меньше, чем у Pixel 8, но из-за наших "любимых" рамок размер устройства даже больше, чем у старшей модели, впервые за три года. Соотношение экрана к передней панели всего 81.6%, что также результат не очень, в то время когда у конкурентов это значение под 90 процентов.

Впрочем, сама по себе матрица у Pixel 8A достаточно качественная. Она имеет частоту обновления 120 Гц, Поэтому плавность анимации есть. Правда, в отличие от Pixel 8, здесь нет технологии LTPO, позволяющей динамично изменять частоту обновления в зависимости от контента. То есть здесь всегда либо 60, либо 120 Гц, что немного отрицательно для отображения статического контента.

Зато яркость не подвела, 1400 нит. Это неплохой результат, позволяющий комфортно пользоваться смартфоном даже под прямыми солнечными лучами. При адаптивной регулировке яркости Pixel 8A автоматически выставляет комфортные значения, и на улице все отлично видно. Что удивительно, ощущается дисплей в Google Pixel 8a даже немного ярче, чем у старшего брата, хотя по характеристикам в этом пункте отличий не должно быть, но какой-никакой плюс.

Но вы же не думали, что все так идеально? Здесь и на защите стекла сэкономили. Здравствуйте Gorilla Glass 3, которому уже 10 лет. ДЕСЯТЬ.

Производительность

Pixel 8A оснащен 8-ядерным процессором Google Tensor G3, как и старшая модель Pixel 8. Он построен по 4-нм техпроцессу и имеет в своем составе 2 ядра Cortex-X3 с тактовой частотой до 3.0 ГГц, 4 ядра Cortex-A715 с частотой до 2.45 ГГц и 4 ядра Cortex-A510 с частотой до 2.15 ГГц. За графику отвечает 10-ядерный GPU Mali-G715.

В синтетических тестах типа Geekbench 6, Pixel 8A набирает около 4400 баллов. Это не очень и плохо, но это значительно ниже показателей флагманов на последних Snapdragon или MediaTek, выдающих 5500-6000 баллов. А вот если включаешь тесты, показывающие тротлинг, вот тут начинаешь ужасаться... 50% утраты производительности, притом что начальные значения и так уж не очень!

Еще более заметной разница становится при продолжительных нагрузках. Из-за компактных размеров и не самой эффективной системы охлаждения, Tensor G3 в Pixel 8A довольно быстро нагревается и начинает снижать частоты. Уже через 15-20 минут игровой сессии Genshin Impact на высоких настройках графики производительность падает до 50-60% от начальной. Фреймрейт снижается с 50-60 FPS до 25-30 FPS.

То есть, для коротких сессий в играх и для большинства повседневных задач мощности Pixel 8A вполне достаточно. Но в длительных игровых сессиях он ощутимо проседает. И это при том, что Tensor G3 и так не является самым производительным решением.

Программное обеспечение

Google Pixel 8a работает на той же версии Android 14 с Pixel Experience, что и Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Google обещает обновлять его в течение 7 лет. То есть вы можете купить его сейчас и спокойно пользоваться вплоть до 2031 года!

Интерфейс Pixel Experience – это минимализм и простота. Здесь нет таких продвинутых возможностей кастомизации, как, например, в ColorOS, OxygenOS, HyperOS или One UI.

Камеры: Почти флагманские

Google Pixel 8a, как и все смартфоны Google Pixel делают в первую очередь фокус на программном обеспечении, а не на физических характеристиках, но немного о них.

Основная камера Google Pixel 8a на 64 Мп, оптическая стабилизация на месте. Сенсор – Sony IMX 787, который был также и у Pixel 7a. Сверхшироугольник – 13 мп, телевика – нет. Видео записывает в разрешении 4к при 60 кадрах в секунду. Фронталка – 13 мп.

Примеры фото:

В этом плане смартфон не уступает своему старшему брату и имеет те же алгоритмы обработки, что и у старшего брата – поэтому, несмотря на чуть меньший размер камеры, она все равно дает достойные результаты. Однако, у нас недавно был обзор на настоящие флагманы, среди которых Honor Magic 6 Pro, и то уровень гораздо лучше, то завышенных ожиданий, что это прям флагман, не имейте.

Автономность: ЭПОХА ДИНОЗАВРОВ

Google Pixel 8a оснащен аккумулятором емкостью 4492 мАч, что неплохо для такого компактного смартфона. В умеренном использовании его хватает на день работы.

Однако когда дело приходит зарядить устройство, Google Pixel 8a переносит нас в эпоху кнопочных телефонов. 18 Вт в 2024 году – это просто смешно. Чтобы зарядить Google Pixel 8a с нуля до сотни, понадобится больше двух часов. Я думаю, не стоит рассказывать, что все китайцы предлагают как минимум 65 Вт и даже Apple предлагает 25 Вт.

Кто-то может сказать, что она меньше изнашивает аккумулятор, и Google Pixel 8a сохранит свою емкость дольше смартфонов с быстрой зарядкой. Но в современном мире, где мы потребляем просто тона контента – такое решение точно терпеть нельзя.

Но плюсик в этом раунде есть, есть беспроводная зарядка, но всего на 7.5 Вт. Лучше бы не добавляли беспроводную зарядку, при этом бы увеличили скорость обычной, потому что 7.5 Вт выглядит как еще больший плевок в лицо.

Создается впечатление, что Google решила сэкономить на блоке питания, чтобы снизить стоимость Pixel 8a. Но в результате, пользователи получили смартфон с характеристиками в этом блоке, которая была актуальна лет пять назад.

Выводы

Плюсы:

Чистый Android с гарантией обновлений на 7 лет.

Хорошая камера.

Приятный дизайн (если не обращать внимания на рамки).

Минусы:

Толстые рамки вокруг экрана.

Медленная зарядка.

Завышенная цена на старте продаж.

Google Pixel 8a – неплохой смартфон, но не за те деньги, которые за него просят сейчас. Если вам нравятся смартфоны Google и вы ищете компактную модель, лучше подождите, пока цена на Google Pixel 8a снизится. Или прямо сейчас можно приобрести Google Pixel 7 и он будет точно не хуже.

Видеообзор: