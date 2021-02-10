2024 – год искусственного интеллекта! Компания Honor представила MagicOS 8.0. Какие смартфоны получат обновление - полный перечень
Новинки мира искусственного интеллекта
Этот год обещает быть годом искусственного интеллекта и это подтверждается многочисленными стремлениями компаний внедрить ИИ везде, где это возможно. Мы уже видели большой анонс от компании Samsung. А вчера компания Honor представила версию своей мобильной операционной системы – MagicOS 8.0, которая оснащена искусственным интеллектом на уровне платформы и пользовательским интерфейсом на основе намерений (IUI). Новая версия базируется на Android 14 и предлагает большую языковую модель MagicLM на устройстве с 7 миллиардами параметров.
MagicOS 8.0 предлагает улучшения в четырех областях: интеллектуальное подключение, производительность, конфиденциальность и безопасность, а также визуальная эстетика.
Magic Portal – это бренд, который Honor использует для своего пользовательского интерфейса, основанного на намерениях. Проще говоря, это рекомендательная функция быстрого доступа, которая позволяет пользователям переключаться между приложениями одним касанием. Magic Portal поддерживает мультимодальный ввод текста и изображений, а также отслеживает жесты и движение глаз на поддерживаемых телефонах Honor. Вы можете нажать на изображение одежды, а затем перетащить его в сторону, чтобы искать в приложениях для шопинга.
В свою очередь, MagicLM с семью миллиардами параметров работает на уровне платформы с обработкой данных на устройствах для усиления конфиденциальности. Honor сотрудничает с Qualcomm, чтобы обеспечить его бесперебойную и эффективную работу на мобильной платформе Snapdragon 8 Gen 3. MagicLM также способна генерировать видео и является первой в области системой, позволяющей пользователям находить определенный кадр в видео.
MagicOS 8.0 также предлагает новые возможности настройки домашнего экрана, улучшение скорости работы интерфейса и потребляет меньше ресурсов благодаря некоторым настройкам. Кроме того, Honor запустила программу LLM Ecosystem Program в Китае. Эта инициатива способствует интеграции облачных и вертикальных моделей ИИ в MagicOS.
Функция MagicRing, которая появилась в MagicOS 7.0, позволяет работать с разными устройствами. Функция теперь поддерживает соединение от сетей "точка-точка" к полностью подключенным сетям. Она стала на 25% более энергоэффективной, а скорость работы увеличилась на 500%.
Что касается конфиденциальности, MagicOS 8.0 поставляется с общесистемными параллельными пространствами. Пользователи могут перемещать файлы в приватное пространство через Magic Portal. Новая функция "встряхнуть, чтобы заблокировать рекламу" помогает устранить навязчивую всплывающую рекламу. Наконец, вся обработка персональных данных с помощью искусственного интеллекта производится безопасно на устройстве.
Honor поделилась предварительным графиком выпуска публичной бета-версии MagicOS 8.0 со следующими устройствами и временными рамками запуска:
Январь 2024
- Honor Magic5 Ultimate Edition
- Honor Magic5 Pro
- Honor Magic5
- Honor Magic4 Ultimate Edition
- Honor Magic4 Pro
- Honor Magic4
Февраль 2024
- Honor Magic V2 Ultimate Edition
- Honor Magic V2
- Honor Magic Vs
- Honor Magic Vs2
- Honor Magic
- Magic V
- V Purse
- Honor Magic3 Ultimate Edition
- Honor Magic3 Pro
- Honor Magic3
- Honor 100 Pro
- Honor 100
- Honor 90 GT
Март 2024
- Honor 90 Pro
- Honor 90
- Honor 80 Pro
- Honor 80 GT
- Honor 80
Апрель 2024
- Honor 70 Pro+
- Honor 70 Pro
- Honor 70
- Honor 60 Pro
- Honor 60
- Honor 50 Pro
- Honor 50
Май 2024
- Honor X50 GT
- Honor X50 Pro
- Honor X50
- Honor X40 GT
- Honor X50i+
- Honor X50i
Кроме того, MagicOS 8.0 дебютирует на смартфонах серии Honor Magic 6 уже сегодня, 11 января. Напомним, что большинство функций новой операционной системы с использованием ИИ будут работать исключительно в Китае.
Источник: hihonor