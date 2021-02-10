2024 – год искусственного интеллекта! Компания Honor представила MagicOS 8.0. Какие смартфоны получат обновление – полный перечень!

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Новинки мира искусственного интеллекта

Этот год обещает быть годом искусственного интеллекта и это подтверждается многочисленными стремлениями компаний внедрить ИИ везде, где это возможно. Мы уже видели большой анонс от компании Samsung. А вчера компания Honor представила версию своей мобильной операционной системы – MagicOS 8.0, которая оснащена искусственным интеллектом на уровне платформы и пользовательским интерфейсом на основе намерений (IUI). Новая версия базируется на Android 14 и предлагает большую языковую модель MagicLM на устройстве с 7 миллиардами параметров.

MagicOS 8.0 предлагает улучшения в четырех областях: интеллектуальное подключение, производительность, конфиденциальность и безопасность, а также визуальная эстетика.

Magic Portal – это бренд, который Honor использует для своего пользовательского интерфейса, основанного на намерениях. Проще говоря, это рекомендательная функция быстрого доступа, которая позволяет пользователям переключаться между приложениями одним касанием. Magic Portal поддерживает мультимодальный ввод текста и изображений, а также отслеживает жесты и движение глаз на поддерживаемых телефонах Honor. Вы можете нажать на изображение одежды, а затем перетащить его в сторону, чтобы искать в приложениях для шопинга.

В свою очередь, MagicLM с семью миллиардами параметров работает на уровне платформы с обработкой данных на устройствах для усиления конфиденциальности. Honor сотрудничает с Qualcomm, чтобы обеспечить его бесперебойную и эффективную работу на мобильной платформе Snapdragon 8 Gen 3. MagicLM также способна генерировать видео и является первой в области системой, позволяющей пользователям находить определенный кадр в видео.

MagicOS 8.0 также предлагает новые возможности настройки домашнего экрана, улучшение скорости работы интерфейса и потребляет меньше ресурсов благодаря некоторым настройкам. Кроме того, Honor запустила программу LLM Ecosystem Program в Китае. Эта инициатива способствует интеграции облачных и вертикальных моделей ИИ в MagicOS.

Функция MagicRing, которая появилась в MagicOS 7.0, позволяет работать с разными устройствами. Функция теперь поддерживает соединение от сетей "точка-точка" к полностью подключенным сетям. Она стала на 25% более энергоэффективной, а скорость работы увеличилась на 500%.

Что касается конфиденциальности, MagicOS 8.0 поставляется с общесистемными параллельными пространствами. Пользователи могут перемещать файлы в приватное пространство через Magic Portal. Новая функция "встряхнуть, чтобы заблокировать рекламу" помогает устранить навязчивую всплывающую рекламу. Наконец, вся обработка персональных данных с помощью искусственного интеллекта производится безопасно на устройстве.

Honor поделилась предварительным графиком выпуска публичной бета-версии MagicOS 8.0 со следующими устройствами и временными рамками запуска:

Январь 2024

Honor Magic5 Ultimate Edition



Honor Magic5 Pro



Honor Magic5



Honor Magic4 Ultimate Edition



Honor Magic4 Pro



Honor Magic4

Февраль 2024

Honor Magic V2 Ultimate Edition



Honor Magic V2



Honor Magic Vs



Honor Magic Vs2



Honor Magic



Magic V



V Purse



Honor Magic3 Ultimate Edition



Honor Magic3 Pro



Honor Magic3



Honor 100 Pro



Honor 100



Honor 90 GT

Март 2024

Honor 90 Pro



Honor 90



Honor 80 Pro



Honor 80 GT



Honor 80

Апрель 2024

Honor 70 Pro+



Honor 70 Pro



Honor 70



Honor 60 Pro



Honor 60



Honor 50 Pro



Honor 50

Май 2024

Honor X50 GT

Honor X50 Pro

Honor X50

Honor X40 GT

Honor X50i+

Honor X50i

Кроме того, MagicOS 8.0 дебютирует на смартфонах серии Honor Magic 6 уже сегодня, 11 января. Напомним, что большинство функций новой операционной системы с использованием ИИ будут работать исключительно в Китае.

Источник: hihonor