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Смарт часы давно получили свою популярность и многие пользователи смартфонов уже не представляют свою жизнь без них. Компания Apple регулярно пополняет линейки своих гаджетов, добавляя новые функции или совершенствуют имеющиеся.

Но все ли возможности этого устройства известны владельцам? В статье ознакомимся с рядом полезных функций Эпл Вотч, о которых вы могли не знать.

Режим "Рация" (Walkie-Talkie)

В этом режиме часы работают как рация, отправляя короткие голосовые сообщения другим пользователям Apple Watch. Он придуман для быстрой связи с друзьями и близкими, когда необходимо оперативно передать короткую информацию и нет возможности воспользоваться телефоном.

В приложении сперва необходимо пригласить пользователей из контактов. Далее для отправки выбрать контакт из списка, коснуться кнопки «Говорить» и, не отпуская ее, записать сообщение. Также есть возможность блокировать получение таких сообщений.

Таймер мытья рук

Apple добавила эту функцию после начала всемирной пандемии. Благодаря ей часы автоматически отслеживают время, потраченное на мытье рук, и подсказывают, если процесс длится менее рекомендованных 20 секунд.

Встроенные датчики отслеживают движения рук, микрофон улавливает звук воды. На основе данных фиксируется начало процесса и запускается таймер. Она активируется через настройки, необходимо запустить приложение «Мытье рук» и включить таймер.

Фонарик

В Apple Watch есть не просто фонарик, его можно использовать в нескольких режимах. Включить его можно через Пункт управления, коснувшись иконки фонарика. В открывшемся окне будут три варианта свечения:

стандартный белый свет;

мигающий белый свет, который отлично подходит для перемещения по улицам в темное время суток;

красный свет, который хорошо подходит для использования в темном помещении, чтоб не ослеплять пользователя.

Сброс воды из динамика

Apple Watch имеют стандарт защиты от влаги или даже могут выдержать кратковременное погружение под воду. Однако после любого контакта с водой, она может оставаться внутри динамика, что приводит к ухудшению его работы.

Специально для подобных ситуаций была разработана такая функция. При ее активации часы издают звуковые волны, которые выталкивают жидкость. Для очистки динамика необходимо в Пункте управления выбрать иконку капли воды и повернуть цифровую коронку.

Мониторинг шума окружающей среды

Одна из функций проверки здоровья. Гаджет в фоновом режиме с помощью встроенного микрофона постоянно мониторит уровень шума окружающей среды. Когда он превышает допустимый, часы сообщают об этом своему владельцу.

Функция особенно полезна для тех, кто работает на шумных производствах или часто проводит время в многолюдных местах. Настойка осуществляется через приложение Watch для iPhone. В меню необходимо выбрать пункт Порог шума и настроить уровень шума в децибелах, а также включить уведомления.