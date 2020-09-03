5G-чипы Snapdragon для массового сегмента от Qualcomm

293

Поддержку 5G получат бюджетные чипы 400 серии

Производители смартфонов реактивно наращивают выпуск моделей с поддержкой сетей пятого поколения. Кризис и карантинные меры резко сократили объемы потребления товаров на большинстве рынков. И нет понимания, когда рынок смартфонов вернется к росту, но спрос на 5G-смартфоны только растет и многие производители видят в этом спасение.

К повышению продаж устройств с поддержкой сетей пятого поколения подстегнет и тот факт, что такие решения становятся дешевле. Так, еще год назад в Китае средняя цена на такие смартфоны была вдвое больше показателей нынешнего года. И динамика снижения цены продолжится.

Читать также: Генеральный директор HTC ушел со своего поста меньше чем через год после своего назначения﻿

Целый ряд компаний уже включились в гонку, кто из них представит самый доступный 5G-смартфон на сегодняшний день. А уже в следующем году технология сетей пятого поколения доберется и до бюджетников. Все благодаря чипмейкерам, которые уже «набили руку» по созданию таких чипов, сама технология стала дешевле и масштабы производства позволяют поставить на поток выпуск бюджетных чипов с поддержкой 5G.

В числе первых — MediaTek со своими сериями 700 и 800 Dimensity. А уже скоро появятся еще более доступные 5G-решения в рамках 600 линейки. Естественно, что и Qualcomm не прочь заработать на росте популярности смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения. И она готова выпустить чипы с 5G для устройств массового сегмента.

Читать также: JBL представили новые TWS-наушники JBL Live FREE NC+ с активным шумоподавлением﻿

Сейчас поддержку сетей пятого поколения предлагают шесть актуальных платформ: Snapdragon 865/865+, Snapdragon 768G, Snapdragon 765/765G и Snapdragon 690. А в следующем году технология 5G доберется и до бюджетной 400 серии Snapdragon. Уже известно, что первый доступный 5G-чип от Qualcomm мы увидим в смартфонах, которые выйдут на рынок в первом квартале 2021 года. Интерес к новой платформе проявили компании Xiaomi, Oppo и Motorola.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿

Источник: mydrivers, androidauthority