950 млн долларов: столько Apple заплатила Samsung за невыполнение обязательств

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Многие знают, что дисплей — один из самых дорогих компонентов в iPhone. OLED-панели Apple покупает у Samsung и уже давно стремится спрыгнуть с «крючка» южнокорейского гиганта, она ищет альтернативу — такое же качество, но за меньшие деньги. Увы, продукция BOE не оправдала надежд и концерн из Купертино по-прежнему вынужден будет закупать матрицы у Samsung.

За что Apple заплатил Samsung неустойку

Такое положение дел более чем устраивает южнокорейскую компанию. Ей удается неплохо зарабатывать на iPhone, даже тогда, когда Apple не выкупит весь заказанный объем OLED-матриц. Так, концерн из Купертино выплатил Samsung неустойку в размере $950 млн. А все по причине того, что спрос на экраны оказался ниже ожидаемого. Договаривались компании о поставках одного количества OLED-дисплеев во втором квартале нынешнего года, а в итоге Apple понадобилось их меньше.

Причины и это не единичный прецедент

Причина известна многим — коронавирус и карантин, который привел к падению спроса и продаж iPhone. Из-за вспышки вирусной пневмонии Apple пришлось временно закрыть свои магазины и произошел вынужденный отток покупателей. Слабые продажи — падение производства и, как следствие, закупка меньшего количества комплектующих. Зато Samsung в накладе не осталась.

И это не первый случай, когда Apple платит южнокорейскому гиганту неустойку за невыполнения обязательств по объему закупленных OLED-панелей. Такое уже случалось в прошлом году, но тогда и сумма компенсации была ниже — $683 млн.

Источник: macrumors