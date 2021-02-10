AirPods Pro разорвали барабанные перепонки. Как такое возможно?

383

Компанию обвиняют в причинении вреда здоровью ребенка

В средствах массовой информации распространяется новость, что пара их Техаса подала в суд на Apple за то, что наушники AirPods Pro повредили слух их 12-летнего сына. Они нанесли непоправимый вред его здоровью, он обречен всю оставшуюся жизнь использовать слуховой аппарат.

Читать также: E Ink в iPhone? Такое возможно ﻿

Сообщается, что мальчик смотрел контент на Netflix на своем iPhone, используя при этом наушники AirPods Pro. Неожиданно прозвучал сигнал Amber Alert (предупреждение о чрезвычайной ситуации), пронзительный звук которого в итоге повредил барабанные перепонки мальчика. После произошедшего, у него на постоянной основе наблюдается головокружение, шум в ушах и тошнота.

Сам инцидент произошел в 2020 году, но только сейчас родители мальчика решили обратиться в суд. Они утверждают, что AirPods Pro «автоматически не уменьшают, не контролируют, не ограничивают или не увеличивают громкость уведомлений или предупреждений до безопасного уровня, который заставляет их излучать». При этом Apple не дает никаких инструкций по ограничению громкости предупреждений, чтобы избежать повреждения слуха.

Читать также: Когда выйдет iPhone 14. Названа ориентировочная дата презентации ﻿

В иске родители ребенка требуют возместить ущерб «в сумме, которая накажет ответчика за его поведение и заставит другие технологические компании воздержаться от совершения таких неправомерных действий в будущем». Они уверены, что Apple знает о проблеме, но ничего не сделала для того, чтобы ее решить. Она должна ответить за выпуск некачественных наушников.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: androidauthority