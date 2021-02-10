Альтернатива Redmi Note 13 будет представлена 5 сентября – Moto G54 имеет все шансы уничтожить конкурента

105

Альтернатива redmi note 13

Компания Motorola в скором времени планирует расширить линейку бюджетных смартфонов Moto G новой моделью – Moto G54 5G. Об этом свидетельствуют изображения и характеристики устройства, появившиеся на сайте сертификации TENAA в Китае.

Согласно рендерам, Moto G54 5G получит две камеры, которые спарены в остров и вспышкой, также интегрированный туда. Также имеется сканер отпечатков пальцев, встроенный в боковую кнопку питания. Впереди разместится дисплей с вырезом для селфи-камеры. Аккумулятор – 4850 мАч.

Изображение задней стороны Moto G54 демонстрирует простую конструкцию с двойной камерой вместе с углублением для сканера отпечатков пальцев, интегрированного в клавишу питания – знак, указывающий на ЖК-панель, сохраняется. Емкость аккумулятора подтверждена как 4850 мАч как минимальный заряд; однако ожидается, что он будет обычно предлагать до 5000 мАч.

Хотя мы ожидаем более подробных характеристик от китайцев, источники уже имеют немало информации относительно смартфона, таких как основная камера с разрешением 50 МП и оптической стабилизацией, а также селфи с разрешением до 16 МП. Конфигурации памяти могут достигать 8 ГБ оперативной памяти, а параметры хранения – до 256 ГБ.

Модель-предшественник Moto G53 был представлен в Китае в декабре прошлого года, а примерно через полтора месяца новинка вышла на глобальный рынок. Если история повторится, мы можем ожидать глобальную версию в Октябре.



Напомним, что цена за Moto G53 стартовала от 200$, и если Moto сможет сохранить ценник на таком же уровне – Redmi Note 13 будет не сладко. Ранее сообщалось о процессоре Snapdragon 778G, однако сейчас появились другие источники, и они говорят, что нас ждет Dimencity 7020. В любом случае, одно, что другое решение для этого ценового сегмента является небольшим прорывом, поэтому ждем.

Китайское подразделение Motorola объявило анонс презентации Moto G54 в Weibo, запланировав ивент на 5 сентября.

﻿

Читайте также: Появились сведения о камере Samsung Galaxy S24



Источник: gsmarena