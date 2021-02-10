Американские компании лоббируют досрочное освобождение из заключения главы Samsung

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США очень хочет наладить выпуск чипов у себя и в этом им может помочь опальный глава Samsung

Сейчас в сети только и разговоров, что крупнейшие и не очень компании в мире страдают из-за дефицита полупроводников. Нам стоит пожалеть не только производителей смартфонов, но и главные автоконцерны, и даже военно-промышленный комплекс. К борьбе с нехваткой комплектующих подключился даже сам президент США Джо Байден с администрацией Белого дома, которые разработали план по спасению.

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Не отстает от властей и бизнес, который на этот раз предложил весьма оригинальный способ исправить ситуацию. Появилась новость, что американские компании обратились к президенту Южной Кореи с просьбой помиловать и досрочно освободить из заключения главу Samsung Ли Джэ Ена. Они верят в то, что этот менеджер поможет им наладить выпуск чипов на территории США и тем самым удастся побороть дефицит, а также снизить зависимость от сторонних производителей. По их мнению, помилование самого важного руководителя Samsung отвечает лучшим экономическим интересам США и Кореи.

Напомним, что Ли Джэ Ен был осужден к 18 месяцам заключения за то, что занимался подкупом бывшего президента Южной Кореи. Формально он остается на посту главы Samsung и контролирует ее. Но на практике, скорее всего, его влияние на работу компании сильно ограничено.

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Сейчас Samsung присматривается к тому, чтобы направить многомиллионные инвестиции в производство чипов на территории США. Возможно, компания оттягивает принятие важного решения и ждет возвращения первого лица из заключения, чтобы окончательно определиться. Американские компании верят, что досрочное освобождение Ли Джэ Ен из тюрьмы позволит ускорить подвижки в решении этого вопроса.

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Источник: finance time