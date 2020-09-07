Аналитики пересматривают прогноз по мировому рынку смартфонов за 2020 год

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Рынок смартфонов обвалится, но не так резко, как ожидалось ранее

Крупнейшие вендоры храбрятся и говорят о том, что у них все хорошо и продажи смартфонов восстанавливаются. Но пандемия COVID-19 и кризис не отступают. Рассчитывать на бурное восстановление продаж не приходится, спад затянется. Аналитики принялись пересматривать свои прогнозы на 2020 год. Правда, теперь они выглядят оптимистичнее прежних.

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Специалисты компании Strategy Analytics ожидают, что нынешний год станет одним из тяжелейших на рынке смартфонов, будет зафиксирован серьезный спад. Причины общеизвестны: коронавирус, карантинные ограничения и, как следствие, кризис. По их прогнозам, спад по сравнению с прошлым годом составит 11% и мировые поставки смартфонов будут на уровне 1,26 млрд единиц. Ранее аналитики ожидали, что спад составит 15,6%. Скорректировать прогноз позволило постепенное восстановление спроса на мобильные устройства на ряде рынков. В частности, речь идет о США, Индии и Европе.

Наблюдатели ожидают, что рост рынка смартфонов произойдет в 2021 году и в 2022 году удастся достигнуть уровня поставок за 2019 год. Поспособствует этому увеличение спроса на 5G-мобильники, а также падение цен на устройства с поддержкой сетей пятого поколения. Ожидается, что прирост будет на уровне 9% и поставки трубок в следующем году в количественном выражении составят 1,4 млрд единиц.

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Лидерство сохранит за собой Samsung и сможет контролировать 21% доли рынка. На втором месте окажется Apple с долей 15,3%, а замкнет тройку лидеров Huawei.

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Источник: gizmochina