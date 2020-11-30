Android 11 начинает приходить на Poco F2 Pro

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Стабильная сборка Android 11 для Poco F2 Pro готова

Когда казалось, что Poco стала компанией однодневкой и производителем только одного смартфона, компания неожиданно выкатила Poco F2 Pro. Дебютировал аппарат с предустановленной операционной системой Android 10 с фирменной оболочкой MIUI for Poco. В прошлом месяце компания запустила бета-тестирование оболочки на базе Android 11 и похоже, что этот этап завершен.

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Ряд владельцев Poco F2 Pro начали сообщать о получении финальной глобальной версии MIUI 12 на основе Android 11. Номер сборки v12.2.1.0RJKMIXM и весит она около 3 Гб. Помимо привычных для Android 11 фишек, обновление приносит с собой сентябрьский патч безопасности. Если на смартфон не пришло уведомление о доступности апдейта, то его доступность можно проверить в настройках.

Напомним, что Poco F2 Pro был представлен в мае нынешнего года и построен на базе Snapdragon 865, оснащен AMOLED-дисплеем диагональю 6,67 дюйма разрешением 2340х1080 точек, 6/8 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем 128/256 Гб. Смартфон укомплектован модулем NFC, фронтальной камерой на 20-мегапикселей, аккумуляторной батареей емкостью 4700 мАч и четверной тыльной камерой с датчиками 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

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Источник: xda developers