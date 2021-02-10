Android 13 позволяет запускать на смартфоне Windows 11

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Улучшенные средства виртуализации открывают новые возможности для работы на смартфоне

На прошлой неделе Google выпустила первое превью Android 13 и на данный момент опробовать все фишки новой версии зеленого робота могут только разработчики. На первый взгляд новая версия операционной системы не кажется серьезным обновлением, предлагая минорные изменения. Но разработчикам все же удалось обнаружить кое-что интересное.

Разработчик веб-сайтов и приложений для Android Дэнни Лин под ником kdrag0n в Twitter продемонстрировал Google Pixel 6, на котором ему удалось запустить Windows 11. По словам разработчика, Windows 11 «пригодна для использования», но аппаратное ускорение графического чипа не поддерживается. В подтверждение того, что альтернативная система работает, он выложил скриншот с демонстрацией потребления системных ресурсов, включая нагрузку на CPU. При необходимости к смартфону можно подключить клавиатуру и зависнуть в легендарном шутере Doom.

Windows 11 была не единственной операционной системой, которую разработчик использовал на Pixel 6, ему также удалось запустить на Pixel 6 различные дистрибутивы Linux, включая Ubuntu и Arch Linux. Как это в итоге все будет реализовано в стабильной версии Android 13, узнаем в сентябре.

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Источник: androidauthority