Android 14 улучшит экспирианс использования жестов заимствованной функцией с iOS

79

﻿

Каждый год отличие Android и iOS становится все меньше

Google тестирует функцию Predictive Back для пользователей Android 14, позволяющую пользователям увидеть страницу, на которую они вернутся в приложениях. В Android 13 компания ввела Predictive Back в параметрах разработчика, и ожидается, что эта функция будет доступна всем пользователям Android 14 после стабильного выпуска.

В настоящее время Predictive Back активна при возвращении обратно в приложении, исходя из приложения и возвращая пользователя на главный экран. Окно приложения уменьшается, и сетки иконок становится видимым на заднем плане. Разработчики также могут обновить свои приложения, чтобы поддерживать Predictive Back, как, например, приложение System Settings, отображающее предыдущее меню. Chrome также тестирует поддержку показа последней посещенной страницы.

Отмечу, что такое взаимодействие с жестом назад проникнуто с iOS, где такая логика использования жеста назад была реализована еще задолго до появления жестовой полоски в iPhone X, поскольку имела такой подход с самого начала. Для любопытства включив iPhone 5S на iOS 12 я увидел совершенно аналогичную логику жеста «обратно», и поддержка такой логики реализована во всех сторонних приложениях.

При бета-тестировании Android 14, Google проверяла поддержку Predictive Back для System UI, касающуюся окна уведомлений и Quick Settings. В сети Quick Settings при свайпе назад увеличивается сетка, а тот же жест уменьшает плитку Internet QS. Однако Predictive Back в системном пользовательском интерфейсе пока еще не активен, однако ожидаем введения этой функции по всей системе.

Введение Predictive Back в Quick Settings и других элементах System UI может сделать операционную систему более визуально привлекательной. Со временем, когда сторонние приложения начнут поддерживать эту фишку, она обеспечит пользователям более приятное взаимодействие с жестами по всей системе.



Читать также: Wear OS – новый метод взаимодействия с Google Assistant

Источник: 9to5google



