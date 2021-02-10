Android 15 может позволить программам считывать данные о состоянии аккумулятора

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Android 15 с крутой функцией

Как сообщается, Google работает над новой функцией для Android 15, которая позволит сторонним приложениям получить доступ к состоянию заряда аккумулятора, то есть проценту от остаточной емкости полного заряда.

В настоящее время это значение доступно только для системных приложений и требует специального разрешения, которое может быть предоставлено только вручную через ADB, инструмент для разработчиков.

По сообщению пользователя @MishaalRahman, в Android 14 появился API для считывания измеренного состояния заряда аккумулятора, но он был ограничен только системными приложениями. В Google объяснили, что это было сделано не из соображений конфиденциальности, а скорее по инженерным причинам, поскольку не было случаев использования, когда программа нуждалась в таком разрешении.

Эта функция может работать не на всех устройствах, даже если Android 15 открывает ее как общедоступный API. Это может зависеть от того, настроена ли микросхема зарядки аккумулятора устройства на передачу данных в HAL здоровья Android, которые затем считываются операционной системой и приложениями.

Пока неизвестно, как Google реализует эту новую функцию в Android 15 и как она повлияет на производительность аккумулятора и удобство использования устройств Android.

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Источник: Mishaal Rahman (Twitter)