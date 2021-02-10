Anker﻿ Soundcore Liberty 4: топовые наушники в категории до 200$ отдают за 4800

95

Премиальные наушники по очень приятной цене

Компанию Soundcore любят за то, что она предлагает множество возможностей за относительно небольшие деньги. Наушники и колонки бренда могут уступать лучшим в своих классах моделям, но они стоят гораздо дешевле, часто предлагая схожий функционал, а в чем-то и обыгрывая премиальных конкурентов.

Никто не скрывает, что новые Soundcore Liberty 4 – это во многом «ответ» Anker компании Apple из ее AirPods Pro 2.

Soundcore Liberty 4 оснащено поддержкой полноценного пространственного звучания – с помощью гироскопа они отслеживают положение головы и соответственно корректируют звуковую сцену. Это работает как при просмотре фильмов, так и при прослушивании музыки.

В Liberty 4 установили два динамических драйвера диаметром 9.2 мм и 6 мм, а также специальную акустическую трубку для направления высоких частот.

Также наушники обладают датчиком сердечного ритма – с помощью программы Wellness можно отслеживать пульс, например, во время тренировок.

Среди прочего есть поддержка Bluetooth 5.3, функция активного шумоподавления Soundcore HearID, шесть микрофонов и дополнительные ушные вкладки трех размеров. Как и предшественники, Soundcore Liberty 4 поддерживают кодеки LDAC, AAC и SBC.

Время автономной работы составляет 9 часов в стандартном режиме, до 5 часов при использовании пространственного звука и до 6 часов в режиме LDAC. В зарядном чехле наушники заряжаются за 15 минут, что дает дополнительные 3 часа работы.

Если в шумоподавлении Soundcore пока немного уступает более дорогим AirPods Pro 2 или Sony WF-1000XM5, то по звуку конкурирует на равных. Победа будет зависеть от вашего вкуса или удачной настройки звука, а здесь у Liberty 4 самые широкие возможности.

Коробка и комплектация наушников на самом высоком уровне, все выглядит премиально и дорого. Материалы корпуса и сборка вызывают только приятные эмоции. Средняя цена на рынке на Anker﻿Soundcore Liberty 4﻿ составляет 6000 грн.

Сейчас эти невероятные наушники можно приобрести в нашем интернет-магазине Andro-price всего за 4800 грн по этой ссылке .

Спешите купить себе или в подарок лучшие наушники в категории до 200$.

Читать также: Pixel Watch 2 получат новый процессор, датчики и вдвое лучшую автономность