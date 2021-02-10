Анонс Amazfit GTR 3 Pro, GTR 3 и GTS 3 с Zepp OS

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Вчера состоялась премьера трех новых смарт-часов Amazfit и анонс новой версии операционной системы Zepp OS. Все модели умных часов предложили анимационные циферблаты, более 150 спортивных режимов, датчик измерения уровня кислорода в крови и возможность мониторить частоту сердечных сокращений даже во время плавания. На то, чтобы определить SpO2 уходит всего 15 секунд. Не забыли и систему мониторинга сна, отслеживающую частоту дыхания.

Самыми компактными среди троицы дебютантов стали смарт-часы Amazfit GTR 3, получившие 1,39-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 454х454 пикселя. Внутри круглого корпуса скрывается аккумулятор емкостью 450 мАч, ресурса которого должно хватить на работу в течение 35 дней в режиме ожидания, 21 день — в стандартном режиме и до 10 дней при активной работе с ними.

Amazfit GTR 3 получили поддержку Bluetooth 5.1, GPS, ГЛОНАСС, магнитной зарядки, есть встроенный микрофон для общения без обращения к смартфону и защита от воды 5АТМ. В паре с этой моделью также вышли смарт-часы Amazfit GTR 3 Pro, которые во многом схожи с базовой версией, но получили увеличенный 1,45-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 480х480 точек, динамик и поддержку Bluetooth 5.0. Емкость батарейки также составила 450 мАч, но из-за установки более прожорливого экрана автономность работы уменьшилась: до 12 часов в стандартном режиме, до 30 дней в режиме ожидания и до 6 дней — активный режим.

Представили и смарт-часы Amazfit GTS 3, которые от двух других дебютантов отличаются, прежде всего формой корпуса — здесь он прямоугольный. Гаджет предлагает 1,75-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 450х390 пикселей, батарейку емкостью 250 мАч с автономностью до 20 дней в режиме ожидания и Bluetooth 5.1. Есть защита 5 АТМ, GPS и полный набор датчиков для отслеживания состояния здоровья и физической активности.

Говоря об операционной системе Zepp, компания подчеркивает, что она обладает интуитивно понятным интерфейсом, созданным специально для носимых устройств. Прошивка имеет небольшой размер, предлагает улучшенную защиту персональных данных и отличается энергоэффективностью. Часы на Zepp OS совместимы со смартфонами на базе iOS и Android, и, соответственно, поддерживают Apple Health и Google Fit для синхронизации данных о состоянии здоровья пользователя.

За Amazfit GTR 3 запросили $180, а Pro-версия оценена в $230. Покупка Amazfit GTS 3 обойдется в $180.

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Источник: gizmochina