Анонс Asus ROG Phone 3: геймерский смартфон в лучших своих традициях

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Игровой смартфон — штука для многих малопонятная и не нужная. Но производители упорно предлагают такие решения. И вот сегодня вслед за Lenovo свой геймерский мобильник выпустила Asus. Имя ему ROG Phone 3. Это логичное продолжение первых двух поколений с полным сохранением идентичности и чемоданом аксессуаров. Asus ROG Phone 3 стал мощнее, получил экран с частотой обновления 144 Гц и сохранил большой аккумулятор.

Игровой монстр

Начали презентацию с того, что компания объявила о том, что новинка стала одним из первых смартфонов с Snapdragon 865+. У него тактовая частота увеличена до 3,1 ГГц, а прирост производительности графического ускорителя составил 10%. Максимально злой чип на сегодняшний день и лучшее решение в мире Android.

Внутри корпуса стоит система охлаждения GameCool 3 и если этого будет мало, то можно прикупить мини-кулер ActiveCooling 3, который крепится на тыльной стороне. Asus ROG Phone 3 получил AMOLED-дисплей диагональю 6,59 дюйма разрешением FullHD+ со встроенным в него сканером отпечатков пальцев и поддержкой HDR10+. Объем флеш-памяти UFS 3.1 составил 512 Гб и оперативной LPDDR5 — 12/16 Гб.

Аудиоджека по-прежнему нет, но стереодинамики оставили нетронутыми, прокачав их звучание в сотрудничестве Dirac. Апгрейд провели и сенсорным куркам AirTrigger, которые имитируют работу с кнопками игровой консоли. Емкость аккумулятора по сравнению с предшественником не изменилась — 6000 мАч. Заряжать батарейку можно будет через порт USB Type-C на боковой грани на мощности 30 Вт. Есть поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и руководит работой игрофона Android 10 с фирменным интерфейсом ROG UI.

Смог удивить Asus ROG Phone 3 и по набору датчиков изображения, предложив тройную основную камеру, где главный модуль Sony IMX686 на 64 Мп с диафрагмой f/1.8. Дополняет его широкоугольный сенсор на 13 Мп и макрообъектив на 5 Мп. Камера способна писать ролики в разрешении 8К при 30fps или 4К — 120fpc. Для селфи предложили модуль на 24 Мп.

Версия с 12/512 Гб памяти оценена в 999 евро, а вариант с 16/512 Гб обойдется в 1099 евро. Для экономных предложили версию ROG Phone 3 Strix Edition за $799 евро и в ней пользователь получает 8/256 Гб памяти, а также чип Snapdragon 865.

Источник: hdblog