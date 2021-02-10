Анонс ASUS ROG Phone 7 и 7 Ultimate – лучшие игрофоны на рынке

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Настоящая мечта любителя поиграть на смартфоне

Компания Asus представила свои новые геймерские смартфоны ROG Phone 7 и 7 Ultimate. Как и в прошлом поколении, две версии отличаются незначительно, и все их основные компоненты идентичны.

Внешний вид не сильно отличается от предыдущего поколения. Модель Ultimate получила миниатюрный OLED-экран на задней панели, выступающий как индикатор уведомлений. На экране появятся сообщения, процент заряда, входящие вызовы, хорошие анимации и информация о включении турборежима для игр.

Также в Ultimate-версии есть AeroActive – это специальное отверстие, к которому подключается фирменный кулер AeroActive Cooler, который, кстати, идет в комплекте. Вот так выглядит эта "дыра" и сам "вентилятор". Такие уловки нужны, чтобы телефон не перегревался во время тяжелых игр.

В обычной версии есть RGB-подсветка логотипа на задней панели. В остальном это идентичные аппараты.

В обоих смартфонах используется SoC Snapdragon 8 Gen 2 до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, накопитель UFS 4.0 объемом до 512 ГБ, а также FHD+ AMOLED дисплей с диагональю 6,78 дюйма и частотой 165 Гц.

Одинаковые у смартфонов и аккумуляторы: емкостью 6000 мАч с 65-ваттной зарядкой и 10-ваттной реверсивной зарядкой. Главный датчик неплохой, но отнюдь не флагманский, Sony IMX766 разрешением 50 Мп. Также имеется сверхширокоугольная камера с разрешением 13 Мп, 5-мегапиксельная макрокамера и фронталка на 32 Мп.

Из интересного это наличие ультразвуковых куриц для управления в играх и мощных стереодинамиков, которые дополняет сабвуфер, вмонтированный в активный кулер, и множество фирменного игрового софта с настройками для игр.

Цена смартфона ASUS ROG Phone 7 (черный и белый цвет) в Европе будет начинаться с отметки 999 евро за версию 12/256 ГБ, а версия ROG Phone 7 Ultimate на 16/512 будет стоить 1399 евро.

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Источник: rog.asus.com