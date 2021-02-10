Анонс Blackview BV6600: высокий уровень автономности и защиты

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Известный производитель защищенных смартфонов Blackview представил очередное свое творение BV6600. В числе преимуществ новинки отмечают высокий уровень защиты, приличную автономность и модуль NFC. Это тот аппарат, который пригодится как в городе, так и в условиях бездорожья и постоянного воздействия неблагоприятных факторов извне.

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Итак, одна из главных фишек новинки — аккумулятор емкостью 8580 мАч, емкости которого должно хватит на 792 часа работы в режиме ожидания. Выглядит солидно и явное преимущество для тех, кто отправляется в поход или путешествие, рискуя оказаться продолжительное время вдали от розетки.

Blackview BV6600 сертифицирован по классу IP68/IP69K и военному стандарту MIL-STD-810G, а это признак того, что смартфон переживет погружение на глубину 1,5 метров в течение получаса. Производитель заявляет наличие металлического каркаса и противоударных буферов для максимальной защиты от взрыва аккумулятора. Имеется поддержка GPS, Glonass, Beidou, Galileo 4, дисплей диагональю 5,7 дюйма, процессор Helio A25, 4/64 Гб памяти и тройная камера, где главный датчик на 16 Мп.





Компания обещает, что продажи Blackview BV6600 стартуют уже скоро и на первых порах продавать новинку должны по приятной цене. Мировая премьера смартфона состоится 22 февраля.