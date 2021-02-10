Анонс Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro: яркий и мощный авангард в мире Android

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Долгий период ожидания, слухов и утечек завершен. После бесчисленного количества сливов Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro представлены официально. Новые флагманские устройства компании наконец-то анонсированы, подтвердив одни слухи и опровергнув другие.

По сути это второй, но самый полноценный анонс Pixel 6 и Pixel 6 Pro после того, как компания в августе показали дизайн смартфонов и раскрыла ряд черт. Со времен Nexus новинки стали самым заметным и большим скачком в развитии устройств Google. Новый дизайн, фирменный чип Tensor, улучшенные камеры, емкие аккумуляторы, программные фишки и довольно адекватные ценники — все это новые Pixel-фоны.

В Pixel 6 и Pixel 6 Pro есть много чего интересного, но начнем с самого важного — стоимости. Ценник за базовый смартфон стартует с отметки $599, а за «прошку» запросили от $899. Это более чем адекватная цена, чем просят за флагманы Apple, Samsung и OnePlus. В этом году помимо продвинутых технических характеристик компания сделала ставку на демпинг цен.

Еще одна важная деталь, которую нужно знать о новинках — новый 5-нанометровый процессор, специально разработанный ARM SoC (System on a Chip), который Google называет Tensor. Это первый в мире чип, который получил сразу два высокопроизводительных ядра Cortex-X1. Google заявляет, что это конкурент Snapdragon 888 от Qualcomm, который установлен практически в каждом втором Android-флагмане нынешнего года. Прирост производительности в сравнении с Pixel 6 (Snapdragon 765G) составил внушительные 80%.

Ключевая особенность Tensor — продвинутые возможности искусственного интеллекта и машинного обучения. На практике все это должно прослеживаться в более быстрой обработке изображений, новых фишках камеры, таких как «Face Deblur» и «Magic Eraser». Tensor также включает набор новых функций для Google Assistant, таких как «Быстрые фразы» и улучшенный голосовой набор. Для повышения уровня безопасности предложили новейший сопроцессор аппаратной безопасности Titan M2.

«Google Tensor - это крупнейшая инновация в области мобильного оборудования в истории компании. Это кульминация многолетних инвестиций в искусственный интеллект и богатого опыта Google в области кремния», — заявили во время презентации. Звучит пафосно, а что на самом деле, покажут тесты.

Оперативной памяти LPDDR5 в Pixel 6 предложили 8 Гб, а в Pro-версии — 12 Гб. Постоянной памяти UFS 3.1 — 128/256 Гб и 128/256/512 Гб соответственно.

На передней панели Pixel 6 предложили плоский 6,4-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+. У экрана Pixel 6 Pro боковые кромки изогнуты, его диагональ составила 6,7 дюйма и разрешение увеличили до QuadHD+. Важно и то, что «прошка» предлагает матрицу с технологией LTPO для изменения частоты обновления в диапазоне от 10 Гц до 120 Гц в зависимости от того контента, который отображается на ней. Дисплеи обеих устройств прикрыты стеклом Gorilla Glass Victus и поддерживают HDR.

Принято считать, что Pixel — это про камеры. Компания усовершенствовала камеры Pixel 6 и Pixel 6 Pro, предложив главный датчик в основной камере на 50 Мп. Это матрица Samsung GN1 размером 1/1,3ʺ, которая позволяет улавливать больше деталей, цветов и света, а также предлагает систему оптической стабилизации изображения.

В паре с ключевым датчиком в Pixel 6 работает ультраширик на 12 Мп (Sony IMX386), а в качестве фронтальной предложили модуль на 8 Мп. У Google Pixel 6 Pro все интереснее: телевик на 48 Мп с 4-кратным оптическим зумом и ширик на 12 Мп аналогичный тому, что предлагает базовая версия. Для селфи предложили модуль на 11,1 Мп с углом обзора 94 градуса.

Оба смартфона могут снимать 4K-видео со скоростью 60 кадров в секунду с автоматической обработкой изображений HDR от Google, или снимать замедленное видео со скоростью до 240 кадров в секунду с разрешением 1080p. Такие режимы как Magic Eraser, Face Ublurr, портретный режим и режим движения позволяют создавать интересные фоточки. Например, Magic Eraser — это ретушер, который удаляет нежелательные объекты с фотографий. Face Ublur в свою очередь использует AI-алгоритмы для повышения резкости лиц.

Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro первые смартфоны с Android 12 «из коробки». Новая версия зеленого робота получила новый дизайн Material You. Но очередная итерация прошивки это нечто большее, чем визуальная составляющая. Вся система учится у пользователя и адаптируется, чтобы быть максимально эффективной и действенной. Например, «Краткий обзор» показывает приложения и информацию в контексте того, где находитесь и чем занимаетесь, - показывает посадочный талон на главном экране, когда прибываете в аэропорт, вокзал и т.д. Есть встроенная функция перевода в реальном времени. Она способна переводить чаты, подписи к подкастам и изображения на 55 языков. И самое главное, эта функция является частью алгоритмов внутренней обработки и будет работать даже без подключения к Интернету.

Прозрачность - еще одна фишка Android 12. С Pixel 6 и Pixel 6 Pro пользователи смогут контролировать, какие приложения используют микрофоны и камеры, при необходимости их можно отключить. Преимуществом и отличительной чертой новинок станет срок поддержки устройств — пять лет патчей безопасности.

Завершают аппаратные функции то, чем должны обладать смартфоны премиум-класса в конце 2021 года. Оба Pixel-фона предлагают беспроводную зарядку (и обратную беспроводную зарядку для аксессуаров), класс защиты IP68, дисплейные оптические датчики отпечатков пальцев, стереодинамики, и поддержку быстрой зарядки. Но в комплект поставки зарядный адаптер не входит, его придется докупить.

Есть поддержка Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC и быстрой зарядки на 30 Вт. Емкость аккумулятора Pixel 6 составила 4614 мАч, а у Pixel 6 Pro — 5003 мАч. Имеется беспроводная зарядка на 21 Вт и 23 Вт соответственно.

Перечень стран, где можно заказать Pixel 6 и Pixel 6 Pro ограничен восемью: США, Австралия, Германия, Франция, Канада, Тайвань, Япония и Великобритания.

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Источник: 9to5google