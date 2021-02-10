Анонс Honor 60 в декабре. Так быстро?

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Honor решила частить с анонсами

Третий квартал нынешнего года стал удачным для Honor. Она смогла вернуться на прежний уровень продаж и улучшила свое положение на рынке. Своим возвращением в большую игру компания не в последнюю очередь обязана линейке Honor 50, которую она летом представила в Китае и только в конце октября она вышла на глобальный рынок.

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Сбавлять оборотов компания не намерена и уже готовит к выходу серию Honor 60. Первыми об этом заговорили инсайдеры, а теперь подтвердила и сама Honor. Компания выложила в сеть тизер, который намекает на анонс Honor 60. При этом показали образ смартфона, который внешне очень схож с Honor 50. Основная камера получила овальную площадку, вмещающую две окружности с датчиками изображения.

Возможно, будущий Honor 60 будет выглядеть иначе и промо-плакат символизирует прощание с прошлым дизайном. По логике, для анонса Honor 60 еще рано и с учетом прошлым лет сначала компания должна обновить серию Honor V. Какой смысл в промо-плакат на самом деле вложил производитель, узнаем позже.

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По инсайдерской же сводке новая серия выйдет в декабре и будет включать модели Honor 60, Honor 60 Pro и Honor 60 SE. Первые два аппарата получат быструю зарядку на 66 Вт, а последний — 40 Вт. Это единственная информация, которую удалось выудить о новинках благодаря их сертификации в китайском центре 3С.

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Источник: gizmochina