Анонс Honor Play 20

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Honor Play 20 подучил чип Unisoc и емкую батарейку

Официально бренд Honor независим и может вернуться к сотрудничеству с чипмейкером Qualcomm. Но на данном этапе этого не произошло, и компании приходится довольствоваться не самыми лучшими чипами на рынке. Подтверждает это смартфон Honor Play 20, который компания представила.

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Это устройство, обладающее 6,5-дюймовым IPS-экраном разрешением 1600х720 пикселей. Под капотом установили 12-нанометровый чип UNISOC Tiger T610, обладающий восемью ядрами с пиковой частотой 1,8 ГГц и графической подсистемой Mali-G52.

Оснащен Honor Play 20 аккумулятором емкостью 5000 мАч и одного заряда должно хватить на 35 часов разговоров, 48 часов веб-серфинга и 30 часов воспроизведения видео. Работает аппарат под управлением фирменной оболочки Magic UI 4.0 на базе Android 10 и предлагает 4/6/8 Гб оперативной памяти, а постоянной во всех модификациях 128 Гб.

Разрешение фронтальной камеры составило 5-мегапикселей и на тыльной стороне установили квадратный модуль основной камеры, включающий в себя два датчика изображения на 13 Мп + 2 Мп.

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Продажи Honor Play 20 стартуют 30 апреля и на выбор три модификации: 4/128 Гб по цене $138, 6/128 Гб за $169 и вариант с 8/128 Гб оценили в $216.

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Источник: mydrivers