Анонс HTC Wildfire E3 Lite – ходячий мертвец

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Смартфон, который стыдит память замечательных телефонов HTC

Компания HTC была первой кто вообще сделал смартфон на операционной системе Android – HTC Dream. Такой до сих пор лежит у нас в студии как раритет.

В годы своего расцвета она выпускала топовые смартфоны и многие пользователи считали именно ее основным конкурентом для iPhone по качеству и философии.

К сожалению, компания потерпела крах на мобильном рынке и прекратила выпуск флагманов и моделей среднего класса. Только иногда раз в пол года они выпускают под своим брендом откровенно бюджетные устройства, к разработке которых вряд ли вообще имеют хоть какое-то отношение.

Очередным таким живым мертвецом стал HTC Wildfire E3 Lite. Его представили для рынка Африки и он получил очень скромные характеристики:

6,5-дюймовая ЖК-панель с разрешением HD+, частотой обновления 60 Гц и огромным подбородком и каплевидным вырезом. Чипсет Unisoc SC9863(100 тысяч баллов в антуту), две версии на 3/32 ГБ и 4/64 ГБ.

Камеры тоже очень бюджетны: основная на 13 Мп + 2 Мп датчик глубины и фронталка на 5 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой 10 Вт устарели интерфейсы WI-FI и Bluetooth 4.2. Но датчик отпечатка все же находится в кнопке питания. Устройство имеет размеры 164,8 x 76,5 x 9,2 мм и весит около 218 г.

Это типичный китайский бюджетник на который зачем-то налепили логотип HTC, и, по-моему, это только стыдит добрую память бренда. Цена и возможность выхода на мировые рынки пока неизвестны, но вряд ли даже самые преданные фанаты бренда хотели бы себе такой приобрести, поэтому эта новость носит более ностальгический характер.

Пишите в комментариях были ли у вас смартфоны HTC и скучаете ли вы по этому бренду?

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Источник: gizmochina